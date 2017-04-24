Срочно в номер: семикилометровый столб пепла выбросил вулкан Ключевской на Камчатке

24.04.2017 10:01:52 (GMT+12)
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря. Об этом сегодня сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"На вулкане Ключевской в 8:14 местного времени (23:14 мск) зафиксирован пепловый выброс на высоту до 7 км над уровнем моря. Шлейф относит в юго-западном направлении. Событие подтверждено видеоданными", - сообщил собеседник агентства.
По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, выпадение пепла не зафиксировано. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.
Ключевской - высочайший действующий вулкан Евразии высотой 4750 метров. Расположен в Усть-Камчатском районе Камчатки. Ближайший населенный пункт поселок Ключи находится в 30 км от него.
(ТАСС).
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