Обзор «Российской газеты» за 24 апреля 2017 года

24.04.2017 08:59:33 (GMT+12)

ИННОВАЦИИ

Отрасли ставят на платформу

Страны Евразийского союза начали «оцифровку» промышленности

Татьяна Зыкова, Игорь Зубков

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запускают общие проекты в «цифре» — отраслевые консорциумы в промышленности (от металлургии до космоса), платформы в сфере торговли, единые информационные системы. Фактически они откроют новый этап евразийской интеграции. Теперь она будет активно развиваться в сфере интернет-экономики.

О разработке концепции формирования единого цифрового промышленного пространства ЕАЭС «Российской газете» рассказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский.

Интервью – на 7 полосе



ТОЛЬКО В «РГ»

«Динамо»еще побежит

Наставник «бело-голубых» Владимир Воробьев нацелен на Кубок Гагарина

Илья Зубко

Руководство московского хоккейного «Динамо» по окончании сезона, который команда завершила поражением от будущего чемпиона питерского СКА во втором раунде плей-офф, решилось на перестановки в тренерском штабе.

Пост главного тренера оставил Сергей Орешкин, и теперь динамовцев готовит Владимир Воробьев, два года трудившийся в столичном клубе его помощником. Одно из первых интервью в новом статусе он дал корреспонденту «РГ».

Интервью – на 11 полосе



Законопроект

Огородской дом

На шести сотках разрешат возводить капитальные строения и прописываться в них

Ольга Игнатова

Россияне скоро смогут без особых проблем прописываться на своих дачах. Такую возможность открывает готовящийся ко второму чтению в Государственной Думе законопроект о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве, разработанный минэкономразвития.

Сейчас «прописаться» на 6 сотках можно, но сложно.

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С места события

Синдром Елисейских полей

Президентские выборы во Франции прошли под знаком террористической угрозы

Вячеслав Прокофьев, «Российская газета», Париж

В это воскресенье Франция голосовала. Давно, может быть, с буйных 60-х годов прошлого столетия, когда общество было расколото из-за войны в Алжире, а после из-за студенческого бунта мая 68-го, президентские выборы в стране не проходили в столь напряженной, наэлектризованной обстановке. Терроризм добрался до Франции и напугал ее.

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ДЕНЬГИ

Берешь, молодежь!

Количество кредитов у молодых людей растет быстрее, чем у людей других возрастов

Тарас Фомченков

В I квартале 2017 года самыми быстрыми темпами росло число молодых заемщиков. Исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало — молодежь в возрасте до 25 лет стала брать деньги в долг гораздо чаще, чем граждане других возрастов. По мнению экспертов бюро, банки привлекают молодежь из-за отсутствия хороших заемщиков других возрастных категорий.

С точки зрения абсолютных цифр прирост не такой уж и большой. Однако если анализировать относительные цифры, то картинка выглядит уже по-другому.

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ПЛАНЫ

«Цифру» положат на бумагу

В России анонсировали электронную реформу

Игорь Зубков, Красноярск

Вице-премьер Аркадий Дворкович обещал учесть в плане действий правительства рекомендации участников «мозговых штурмов» Красноярского экономического форума. Одно из первых, использование «больших данных» и перевод в электронные реестры, в «цифру» всего и вся.

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ПРОЕКТ

Вместе с Платоном?

Минтранс пересмотрит систему весогабаритного контроля для дорог

Татьяна Шадрина

Как будет работать новая система весогабаритного контроля для грузовиков в России, станет ясно к концу года. Минтранс обещает представить ее концепцию к IV кварталу. Сама система должна заработать не раньше конца 2020 года. Есть предложения об интеграции ее с системой «Платон». Но пока вопрос еще не решен. Однако оператор системы «Платон» заявляет о том, что ее можно использовать в еще более глобальном формате, для построения единой интеллектуальной транспортной системы, которая будет отслеживать не только движения грузовиков по дорожной сети России, но и междугородних автобусов. Особенно это важно при борьбе с серыми компаниями, которые сейчас перевозят пассажиров под видом заказных туристических маршрутов.

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АВТОМОБИЛИ

Бордюры придется откопать

К принимающим экзамены на права предъявили требования

Владимир Баршев

Два документа, касающихся будущих водителей, вышли из недр МВД в конце недели.

Первый — это квалификационные требования к сотрудникам ГИБДД, которые принимают экзамен у водителей на водительское удостоверение. Он уже зарегистрирован в минюсте и на следующей неделе вступит в силу.

В нем прописано, что экзаменатор должен знать законодательство. Второй документ, который уже разослан в подразделения ГИБДД, — это разъяснения по вопросам экзаменационной деятельности. В нем даются ответы на самые спорные вопросы, которые возникают у кандидатов в водители, автошкол и самих сотрудников ГИБДД. При этом эти проблемы станут поводом для внесения изменений в действующий регламент.

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Тенденции

Кому не все равны

Антимонопольная служба оценила риски для развития конкуренции в России

Роман Маркелов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценила состояние конкуренции в российской экономике в 2016 году. Итоги нельзя назвать позитивными: с конкуренцией за год лучше не стало, а некоторые угрозы для нее даже усилились. Для исправления ситуации аналитики не видят иных выходов, кроме как ограничить протекционизм и планомерно понижать долю государства в экономике.

Свои выводы ФАС опубликовала в проекте доклада о состоянии конкуренции.

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("Российская газета").