Обзор «Российской газеты» за 24 апреля 2017 года

24.04.2017 08:59:33 (GMT+12)

Обзор «Российской газеты» за 24 апреля 2017 года

ИННОВАЦИИ 
Отрасли ставят на платформу
Страны Евразийского союза начали «оцифровку» промышленности
Татьяна Зыкова, Игорь Зубков
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запускают общие проекты в «цифре» — отраслевые консорциумы в промышленности (от металлургии до космоса), платформы в сфере торговли, единые информационные системы. Фактически они откроют новый этап евразийской интеграции. Теперь она будет активно развиваться в сфере интернет-экономики. 
О разработке концепции формирования единого цифрового промышленного пространства ЕАЭС «Российской газете» рассказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский.
Интервью  – на 7 полосе

ТОЛЬКО В «РГ» 
«Динамо»еще побежит
Наставник «бело-голубых» Владимир Воробьев нацелен  на Кубок Гагарина
Илья Зубко
Руководство московского хоккейного «Динамо» по окончании сезона, который команда завершила поражением от будущего чемпиона питерского СКА во втором раунде плей-офф, решилось на перестановки в тренерском штабе.
Пост главного тренера оставил Сергей Орешкин, и теперь динамовцев готовит Владимир Воробьев, два года трудившийся в столичном клубе его помощником. Одно из первых интервью в новом статусе он дал корреспонденту «РГ».
Интервью  – на 11 полосе

Законопроект 
Огородской дом
На шести сотках разрешат возводить капитальные строения и прописываться в них
Ольга Игнатова
Россияне скоро смогут без особых проблем прописываться на своих дачах. Такую возможность открывает готовящийся ко второму чтению в Государственной Думе законопроект о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве, разработанный минэкономразвития.
Сейчас «прописаться» на 6 сотках можно, но сложно.
Подробнее – на 1 полосе

С места события 
Синдром Елисейских полей
Президентские выборы во Франции прошли под знаком террористической угрозы
Вячеслав Прокофьев, «Российская газета», Париж
В это воскресенье Франция голосовала. Давно, может быть, с буйных 60-х годов прошлого столетия, когда общество было расколото из-за войны в Алжире, а после из-за студенческого бунта мая 68-го, президентские выборы в стране не проходили в столь напряженной, наэлектризованной обстановке. Терроризм добрался до Франции и напугал ее.
Подробнее  – на 1 полосе

ДЕНЬГИ 
Берешь, молодежь!
Количество кредитов у молодых людей растет быстрее, чем у людей других возрастов
Тарас Фомченков
В I квартале 2017 года самыми быстрыми темпами росло число молодых заемщиков. Исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало — молодежь в возрасте до 25 лет стала брать деньги в долг гораздо чаще, чем граждане других возрастов. По мнению экспертов бюро, банки привлекают молодежь из-за отсутствия хороших заемщиков других возрастных категорий. 
С точки зрения абсолютных цифр прирост не такой уж и большой. Однако если анализировать относительные цифры, то картинка выглядит уже по-другому.
Подробнее – на 1 полосе

ПЛАНЫ 
«Цифру» положат на бумагу
В России анонсировали электронную реформу
Игорь Зубков, Красноярск
Вице-премьер Аркадий Дворкович обещал учесть в плане действий правительства рекомендации участников «мозговых штурмов» Красноярского экономического форума.  Одно из первых, использование «больших данных» и перевод в электронные реестры, в «цифру» всего и вся.
Подробнее – на 1 полосе

ПРОЕКТ 
Вместе с Платоном?
Минтранс пересмотрит систему весогабаритного контроля для дорог
Татьяна Шадрина
Как будет работать новая система весогабаритного контроля для грузовиков в России, станет ясно к концу года. Минтранс обещает представить ее концепцию к IV кварталу. Сама система должна заработать не раньше конца 2020 года. Есть предложения об интеграции ее с системой «Платон». Но пока вопрос еще не решен. Однако оператор системы «Платон» заявляет о том, что ее можно использовать в еще более глобальном формате, для построения единой интеллектуальной транспортной системы, которая будет отслеживать не только движения грузовиков по дорожной сети России, но и междугородних автобусов. Особенно это важно при борьбе с серыми компаниями, которые сейчас перевозят пассажиров под видом заказных туристических маршрутов.
Подробнее – на 5 полосе

АВТОМОБИЛИ 
Бордюры придется откопать
К принимающим экзамены на права предъявили требования 
Владимир Баршев
Два документа, касающихся будущих водителей, вышли из недр МВД в конце недели.
Первый — это квалификационные требования к сотрудникам ГИБДД, которые принимают экзамен у водителей на водительское удостоверение. Он уже зарегистрирован в минюсте и на следующей неделе вступит в силу. 
В нем прописано, что экзаменатор должен знать законодательство. Второй документ, который уже разослан в подразделения ГИБДД, — это разъяснения по вопросам экзаменационной деятельности. В нем даются ответы на самые спорные вопросы, которые возникают у кандидатов в водители, автошкол и самих сотрудников ГИБДД. При этом эти проблемы станут поводом для внесения изменений в действующий регламент. 
Подробнее – на 5 полосе

Тенденции 
Кому не все равны
Антимонопольная служба оценила риски для развития конкуренции в России
Роман Маркелов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценила состояние конкуренции в российской экономике в 2016 году. Итоги нельзя назвать позитивными: с конкуренцией за год лучше не стало, а некоторые угрозы для нее даже усилились. Для исправления ситуации аналитики не видят иных выходов, кроме как ограничить протекционизм и планомерно понижать долю государства в экономике.
Свои выводы ФАС опубликовала в проекте доклада о состоянии конкуренции.
Подробнее – на 7 полосе

("Российская газета").

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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