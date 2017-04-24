Медвежий лук после зимней спячки

24.04.2017 08:30:11 (GMT+12)

Взять селедку, желательно – олюторскую (а этим для знатока все сказано). Хлеб, желательно «Бородинский». Лук – колечками. Кто как, а я плоский красный лук люблю, когда его режешь, пальцы фиолетовыми становятся, а вкус… как раз к селедочке.

Или еще: индийский чай, тот, что со слоником, заварить крепко, а к нему лимон – с тонкой кожурой. Режешь лимон, он так и брызжет соком, сок стекает по пальцам…



Написать такие гастрономические опусы, как видите, довольно просто.

Иное дело – черемша. Не все ее любят такой нежной и страстной любовью, как я. Есть и такие, что и вовсе черемшу не видывали и не пробовали – попробуй-ка, расскажи им, что же за фрукт это такой – камчатская черемша. Ведь именно на Камчатке она настолько популярна, что ей даже памятник поставили в Петропавловске-Камчатском, в сквере у дома культуры «КамчатГТУ» на пятом километре.



Если обратиться к поисковику в Интернете, он сообщит, что Черемша, он же Гога, он же Гоша… или Лук медвежий, или Дикий чеснок, или Колба – многолетнее травянистое растение, вид рода лук.

И добавит, что это многолетнее растение, источающее довольно резкий аромат, вкус этого дикороса схож с зелеными побегами чеснока или лука.



Схож, да. Но никакой лук или чеснок не заменит черемшу ее почитателю и знатоку. Издавна таких почитателей на Камчатке было несть числа: вкусно, да еще и от цинги спасает. Вот что писал о черемше Степан Крашенинников:

«Вящщее тамошних жителей довольство состоит в травах и кореньях, которыми недостаток в хлебе так же почти как и рыбою награждается. Первая из них сарана…

Камчатские бабы и казачьи жены коренья сей травы копают в осеннее время, но больше вынимают из мышиных нор, и высуша на солнце, в кашу, в пироги и в толкуши употребляют… Сладкая трава (борщевик) в тамошней экономии за столь же важную вещь, как и сарана почитается: ибо камчадалы употребляют оную не токмо в конфеты, в прихлебки и в разные толкуши, но и во всех суеверных своих церемониях без ней обойтись не могут… Черемша или полевой чеснок не токмо за нужный запас, но и за лекарство почитается.

Российские люди и камчадалы собирают его довольно, и крошеной высуша на солнце берегут на зиму, а зимою варят его в воде, и сквася, употребляют вместо ботвиньи, которое у них щами называется. От цинги оная черемша такое же лекарство, как и кедровник…» (С. П. Крашенинников «Описание земли Камчатки»)



Черемша – древнее лекарственное растение, известное еще древним германцам, кельтам и римлянам.

Видовых названий у черемши несколько: лук черемша (лингвисты считают, что слово черемша, возможно, родственно слову «черемуха»), лук победный и медвежий зеленый лук (так ее называют в Германии, вспоминая медведей, которые после зимней спячки лакомятся черемшой, восстанавливая силы). В этой стране пекут хлеб и пироги с черемшой, добавляют вместо базилика в особенный вид песто. На Кавказе есть национальное блюдо: суп из вареной в молоке черемши с добавлением топленого масла, соли и специй. Листья черемши используют для смешивания с осетинским сыром и для приготовления разновидности осетинских пирогов. У курдов готовят пирожки с черемшой, обжаренной на сухой сковороде без масла.



Такая популярность черемши объяснима: издавна медвежий лук известен как средство, способное «поддерживать мужество». Черемша стимулирует сердечную деятельность, снижает кровяное давление и способствует нормализации обмена веществ. В старинных медицинских трактатах черемша упоминается как надежное профилактическое средство во время эпидемий чумы, холеры и других заразных болезней. Медвежий лук повышает аппетит, увеличивает секрецию пищеварительных желез. Настоем из черемши лечатся при кашле, бронхите, ревматизме и радикулите (его можно принимать внутрь, натираться или делать примочки).



Весна… Еще толком-то и снег не растаял, а на прогалинах уже проклевывается черемша. Первой черемшой на Камчатке может похвастаться село Апача – по крайней мере, торговцы черемшой в Петропавловске-Камчатском утверждают, что привезли ее из Апачи. Поэтому и продают втридорога, хотя побеги черемши еще крохотные, и в пучке – всего ничего. Но потом весна добирается и до Петропавловска, черемшу можно собирать и в окрестностях, и начинается разгар «черемшиного сезона».



Пожалуй, самое распространенное угощение из черемши – салат: черемша, вареные яйца, соль, перец. Майонез я не люблю, добавляю оливковое масло.

Еще черемшу можно солить: связанные в пучки молодые побеги укладывают в бочку, перекладывают листьями хрена, черной смородины, мяты. Заливают соленой водой (примерно полторы столовой ложки соли на литр воды). И под гнет на месяц.

И мариновать: стеблями черемши заполнить банку, лучше, если они будут вертикально стоять, залить теплым маринадом. Неделя в холодильнике – и маринованную черемшу можно есть.



Еще черемшу можно жарить, делать солянку из черемши с крапивой… Но самый простой и любимый мной способ угощения черемшой – как у медведей. Отведать молоденькие стебельки безо всяких добавок, ну, разве что, отрезать горбушку «Дарницкого» или «Бородинского».



Ирина ОСНАЧ.