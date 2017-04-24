Ньюсмейкеры минувшей недели

24.04.2017 06:53:37 (GMT+12)
Илья ШЕСТАКОВ, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Провел заседание расширенного штаба по лососёвой путине. На совещании обсуждались вопросы организации предстоящего промысла в дальневосточном бассейне, готовности территориальных управлений Росрыболовства, а также прогнозные данные науки по подходу лосося на Дальнем Востоке в этом году. Прогноз: 187 тысяч тонн рыбы планируется добыть на Камчатке в период лососёвой путины 2017 года.
Дмитрий ХАСАНОВ, житель посёлка Термальный Елизовского района. Стал обладателем главного приза краевого конкурса фотографий «Камчатка туристическая-2017».
Анна БУЗИНА, камчатская спортсменка. Стала призёром международного турнира по самбо категории «А» «Мемориал Юрия Потапова» среди мужчин и женщин.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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