Ньюсмейкеры минувшей недели

24.04.2017 06:53:37 (GMT+12)

Илья ШЕСТАКОВ, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Провел заседание расширенного штаба по лососёвой путине. На совещании обсуждались вопросы организации предстоящего промысла в дальневосточном бассейне, готовности территориальных управлений Росрыболовства, а также прогнозные данные науки по подходу лосося на Дальнем Востоке в этом году. Прогноз: 187 тысяч тонн рыбы планируется добыть на Камчатке в период лососёвой путины 2017 года.



Дмитрий ХАСАНОВ, житель посёлка Термальный Елизовского района. Стал обладателем главного приза краевого конкурса фотографий «Камчатка туристическая-2017».



Анна БУЗИНА, камчатская спортсменка. Стала призёром международного турнира по самбо категории «А» «Мемориал Юрия Потапова» среди мужчин и женщин.