Facebook: Вера Бекерева

24.04.2017 06:48:51 (GMT+12)

В читальном зале Городской библиотеки, состоялась интеллектуальная игра брейн ринг" Природа Камчатки", это первое мероприятие открыло Всероссийскую акцию "Библионочь" на Камчатке.В интеллектуальном поединке сразились две команды КАМГУ им. В. Беринга- "Морские огурцы" и команда КАМЧАТГТУ - "ЗоСиКи". Игра была интересной и напряженной, команды блестяще отвечали на вопросы, проявляя эрудицию и знания в области экологии и природы. Жюри высоко оценили ответы участников интеллектуальной игры, особо была отмечена игра капитана команды "Морские огурцы" Анастасии Мосейчук, в результате набранных балов победу одержала команда КамГУ им. В.Беринга ". Команды были награждены Дипломами за победу и участие в интеллектуальной игре брейн ринг " Природа Камчатки " от МБУК"ЦГБ " Г.ПЕТРОРАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, а также были вручены красочные альбомы о природе Камчатки от Холдинга Новая Книга и депутата Законодательного собрания Камчатского края Агеева Владимира Александровича. Как сказала председатель жюри Краснова Светлана Николаевна, нет победителей и побежденных, победили знания, каждый из участников узнал для себя, что то новое и интересное о уникальной природе Камчатского края!



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