Facebook: Наталья Коллегова

24.04.2017 06:45:07 (GMT+12)

Возвращаются стаи уток в родные края, несут на крыльях весенний ветер, зов новой жизни, мечты о потомстве!!!



Но как это не печально, скоро откроется сезон охоты... со всеми вытекающими последствиями....



Летите, уточки, летите!!! Живите, уточки, живите!!!



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1590796927627054&set=pcb.1590799930960087&type=3&theater



