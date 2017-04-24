Добрый день, Камчатка!

24.04.2017 05:33:10 (GMT+12)
Сегодня понедельник, 24 апреля 2017 года. По старому стилю — 11 апреля.
Седмица 2-я по Пасхе. Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского (ок. 68).
Прпп. Иакова Железноборовского (1442) и Иакова, сподвижника его (XV). Свт. Варсонофия, еп. Тверского (1576). Мчч. Прокесса и Мартиниана (ок. 67). Прп. Фармуфия (IV). Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита (IX).
Сщмч. Николая Гаварина пресвитера (1938).
По мусульманскому календарю — 28 раджаба [VII] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 28 нисана 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Международный день солидарности молодежи.
Всемирный день защиты лабораторных животных.
24 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ
1671 Степан Разин был выдан царским воеводам и вскоре казнен.
1682 В Пустозерске был сожжен Аввакум Петрович, глава старообрядчества.
1800 Основана Библиотека конгресса США.
1833 День рождения газировки - в США запатентована газированная вода.
1916 В Дублине произошло восстание, вошедшее в историю как «Красная пасха».
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1873 Эдуард Клапаред, швейцарский психолог, представитель функционализма.
1897 Бенджамин Ли Уорф, американский лингвист и этнограф.
1905 Роберт Пенн Уоррен, американский поэт, писатель, литературный критик.
1906 Вера Романова, русская княжна императорской крови.
1930 Юрий Левада, российский социолог и политолог.
1942 Барбра Стрейзанд, американская певица, актриса, композитор, режиссер, продюсер.
1952 Жан-Поль Готье, французский модельер, президент собственного модного Дома.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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