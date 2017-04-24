Добрый день, Камчатка!

24.04.2017 05:33:10 (GMT+12)

Сегодня понедельник, 24 апреля 2017 года. По старому стилю — 11 апреля.



Седмица 2-я по Пасхе. Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского (ок. 68).



Прпп. Иакова Железноборовского (1442) и Иакова, сподвижника его (XV). Свт. Варсонофия, еп. Тверского (1576). Мчч. Прокесса и Мартиниана (ок. 67). Прп. Фармуфия (IV). Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита (IX).



Сщмч. Николая Гаварина пресвитера (1938).



По мусульманскому календарю — 28 раджаба [VII] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 28 нисана 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день солидарности молодежи.



Всемирный день защиты лабораторных животных.



24 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ



1671 Степан Разин был выдан царским воеводам и вскоре казнен.



1682 В Пустозерске был сожжен Аввакум Петрович, глава старообрядчества.



1800 Основана Библиотека конгресса США.



1833 День рождения газировки - в США запатентована газированная вода.



1916 В Дублине произошло восстание, вошедшее в историю как «Красная пасха».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1873 Эдуард Клапаред, швейцарский психолог, представитель функционализма.



1897 Бенджамин Ли Уорф, американский лингвист и этнограф.



1905 Роберт Пенн Уоррен, американский поэт, писатель, литературный критик.



1906 Вера Романова, русская княжна императорской крови.



1930 Юрий Левада, российский социолог и политолог.



1942 Барбра Стрейзанд, американская певица, актриса, композитор, режиссер, продюсер.



1952 Жан-Поль Готье, французский модельер, президент собственного модного Дома.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



