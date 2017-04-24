Добрый день, Камчатка!

24.04.2017 05:33:10 (GMT+12)

Добрый день, Камчатка!

Сегодня понедельник, 24 апреля 2017 года. По старому стилю — 11 апреля.

Седмица 2-я по Пасхе. Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского (ок. 68).

Прпп. Иакова Железноборовского (1442) и Иакова, сподвижника его (XV). Свт. Варсонофия, еп. Тверского (1576). Мчч. Прокесса и Мартиниана (ок. 67). Прп. Фармуфия (IV). Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита (IX).

Сщмч. Николая Гаварина пресвитера (1938).

По мусульманскому календарю — 28 раджаба [VII] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 28 нисана 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Международный день солидарности молодежи.

Всемирный день защиты лабораторных животных.

24 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ

1671  Степан Разин был выдан царским воеводам и вскоре казнен.

1682  В Пустозерске был сожжен Аввакум Петрович, глава старообрядчества.

1800  Основана Библиотека конгресса США.

1833  День рождения газировки - в США запатентована газированная вода.

1916  В Дублине произошло восстание, вошедшее в историю как «Красная пасха».

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1873  Эдуард Клапаред, швейцарский психолог, представитель функционализма.  

1897 Бенджамин Ли Уорф, американский лингвист и этнограф.  

1905  Роберт Пенн Уоррен, американский поэт, писатель, литературный критик.  

1906  Вера Романова, русская княжна императорской крови.

1930  Юрий Левада, российский социолог и политолог.  

1942 Барбра Стрейзанд, американская певица, актриса, композитор, режиссер, продюсер.  

1952  Жан-Поль Готье, французский модельер, президент собственного модного Дома.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page