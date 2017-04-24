Камчатский метеокомментарий, 24 апреля (114/251)

24.04.2017 05:30:26 (GMT+12)

В 5 часов в Петропавловске-Камчатском было -3°C, переменная облачность, ветер северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 745 мм рт. ст., относительная влажность: 86%.



Предварительный прогноз:



Утро: -2°С, облачно с прояснениями.



День: +4°С, значительная облачность.



Вечер: +6°, облачно с прояснениями.



Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 9 — 24 часа — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 14’39’’ (+4”).



Луна: 5%, стареющая.



Сегодня — Антип.



Народ приметил: Антип-половод, водокол, целитель зубов. Говорили: "Антип воду распустил", вскрытие рек к этому дню обещало хороший урожай, но если "На Антипа воды не вскрылись — лето плохим предстоит", позднее вскрытие всегда обещает худое. К этому времени самый поздний срок половодья.



"Антип без воды - закрома без зерна". "Антип воды распустил". "Была бы водица, а зелень народится". В этот день медведь из берлоги выходит. Вскрываются реки, и вода бывает в разливе. Если воды не вскрылись, то весна поздняя и лето плохим простоит. Если утром мороз, а днем пошел снег, то еще целый месяц будет холодно. Метель - весна холодная. Появляются крапивные всходы. Снег после половодья — большое для озими невзгодье.



Именины у Антипа, Антип в переводе с греческого — упорный.



В эти дни возможны ощутимые магнитные бури. Будьте особенно внимательны к своему самочувствию.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 24 апреля, 4.45 (кмч).



