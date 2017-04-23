Камчатский гороскоп, 24 апреля

23.04.2017 21:27:15 (GMT+12)
Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:
День побуждает к спонтанности, а общая конфигурация планет советует ограничиться разовыми акциями. Можно использовать знакомую базу, проводя на ее основе эксперименты и обновления. Новые возможности лучше искать утром. В это же время, полезна разминка для сохранения физической и интеллектуальной формы. День также создает условия для возврата к прежним маршрутам и контактам, но с новыми целями. Ситуация требует усовершенствовать знания, связи и навыки, искать им более разнообразное применение. Возрастает интерес к темам, связанным с переобучением, тренировками, эксплуатацией прогрессивных новинок, совершенствованием навыков вождения, менеджмента, пользования компьютерными программами.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Пионерская.
Рейтинг дня: 4-.
День благоприятен для жителей улиц Чкалова, Топоркова, Владивостокской, Октябрьской, Лаперуза, районов Кирпичики, ЖБФ – СРВ, «верхний» Горизонт, 10 км, 11 (в краевом центре), улицы Некрасова (в Елизове), поселка Северные Коряки, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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