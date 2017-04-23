Благодатный огонь на юге Камчатки

23.04.2017 13:50:56 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5670



22 апреля отец Константин доставил Благодатный огонь в храм святителя Василия Великого в посёлке Озерновский. Прихожане после службы смогли зажечь свечи и отнести Благодатный огонь в свои дома.



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.