Владимир Канунников презентовал свою книгу "Камчатка. Елизово"

23.04.2017 13:46:37 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5671



19 апреля в Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова, а затем, 20 апреля - в Елизовской районной администрации, прошли презентации книги Владимира Канунникова «Камчатка. Елизово. История в лицах».



Как отмечали многие выступавшие, эта книга – первое издание, так широко и много рассказывающее о Елизовском районе и его людях. Причем люди эти – настоящие звезды областной величины, прославившие свои имена трудом в сельском хозяйстве, в строительстве, спорте, культуре и т.д. Рассказывает книга и о руководителях района и области. В поле зрения автора попали Владимир Бирюков, Дмитрий Качин, Михаил Орлов, Павел Зиновьев, Николай Синетов, Арсений Котов, Михаил Кузьмич, Валентин Ролдугин, Владимир и Илья Рубахины, Станислав Кожан, Зинаида Иванова, Александр Каморный, Виктор Березин, Сергей Вахрин и многие другие. Книга получилась настоящей библиографической энциклопедией Камчатского края и Елизовского района.



— Эта книга о людях с чистой совестью и умным добрым сердцем. Ценность её, на мой взгляд, заключается в том, что автору удалось объединить по одной обложкой прошлое и настоящее Елизовского района — его экономику, культуру, социальную сферу — тепло отозвался о книге кандидат политических наук, давний товарищ автора, Валентин Оболоник.



Владимир Канунников живет сейчас в г. Боровске Калужской области, но специально прилетел на Камчатку, чтобы презентовать свою книгу. Презентации прошли в дружеской обстановке, было много выступающих. Люди благодарили Владимира Семёновича за его подвижнический труд, за его память и любовь к Камчатке. Он, в свою очередь, выразил благодарность тем, кто помогал ему в работе над книгой. В знак благодарности вручал фотографии видов своего города Боровска.



Во время елизовской презентации В. С. Канунников был удостоен Камчатской региональной историко-литературной премии им. писателя Е. В. Гропянова. Премию вручили ему ее учредители: президент холдинговой компании «Новая книга» С. П. Кожан и председатель Камчатского отделения Союза писателей России А. А. Смышляев. От Елизовской районной администрации он получил ценный подарок.



Соб. инф.