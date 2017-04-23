В Коряках сегодня

23.04.2017 13:23:34 (GMT+12)

В Коряках сегодня с утра была ясная и практически безоблачная погода. Но к обеду всё небо заволокло облаками с редкими проблесками, сквозь которые проглядывает солнце. На улице тепло, дует лёгкий северо-западный ветер, температура воздуха +10. Всем хорошего воскресного настроения!



Фото: Максим БОДА.