Срочно в номер: вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5 километров

23.04.2017 12:12:11 (GMT+12)

Вулкан Ключевской на Камчатке сегодня утром выбросил пепел на высоту до 5 тысяч метров, шлейф распространился на 125 километров. Об этом сообщает краевой главк МЧС.



"Утром 23 апреля, по видеоданным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на вулкане Ключевской зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 5000 метров. Высота вулкана 4750 метров. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 125 километров в юго-юго-западном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.



Населенных пунктов на пути распространения шлейфа пепла нет, выпадения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района Камчатского края не зафиксировано, уточняется в сообщении.



Над Ключевским нет международных трасс движения воздушных судов, не зарегистрировано в этом районе и туристических групп. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.



(ТАСС).