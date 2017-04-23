Камчатский метеокомментарий, 23 апреля (113/252)

23.04.2017 04:56:53 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 23 апреля (113/252)

В 4.30 в Петропавловске-Камчатском было -3°C, облачно, ветер западный, 1 м/с, атмосферное давление: 745 мм рт. ст., относительная влажность: 89%.

Предварительный прогноз:

Утро: -2°С, облачно с прояснениями.

День: +2°С, небольшая облачность.

Вечер: +3°С, облачно.

Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 21 час — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — УМЕРЕННАЯ (!!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.

Долгота светового дня:  14’35’’ (+4”).

Луна: 12%, стареющая.

Сегодня — Терентий.

Народ приметил: В этот день старики внимательно глядят поутру за солнечным восходом, считалось, если взойдет солнце красное в туманной дымке - быть хлебородному году, а если выкатится из-за гор-горы, что на ладони - придется перепахивать озимое поле да засевать яровиной.

Сегодня возможны ощутимые магнитные бури. Поэтому будьте особенно внимательны к своему самочувствию.

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  23 апреля, 4.15 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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