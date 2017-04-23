Камчатский метеокомментарий, 23 апреля (113/252)

23.04.2017 04:56:53 (GMT+12)

В 4.30 в Петропавловске-Камчатском было -3°C, облачно, ветер западный, 1 м/с, атмосферное давление: 745 мм рт. ст., относительная влажность: 89%.



Предварительный прогноз:



Утро: -2°С, облачно с прояснениями.



День: +2°С, небольшая облачность.



Вечер: +3°С, облачно.



Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 21 час — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — УМЕРЕННАЯ (!!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 14’35’’ (+4”).



Луна: 12%, стареющая.



Сегодня — Терентий.



Народ приметил: В этот день старики внимательно глядят поутру за солнечным восходом, считалось, если взойдет солнце красное в туманной дымке - быть хлебородному году, а если выкатится из-за гор-горы, что на ладони - придется перепахивать озимое поле да засевать яровиной.



Сегодня возможны ощутимые магнитные бури. Поэтому будьте особенно внимательны к своему самочувствию.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 23 апреля, 4.15 (кмч).



