Камчатский метеокомментарий, 23 апреля (113/252)

23.04.2017 04:56:53 (GMT+12)
В 4.30 в Петропавловске-Камчатском было -3°C, облачно, ветер западный, 1 м/с, атмосферное давление: 745 мм рт. ст., относительная влажность: 89%.
Предварительный прогноз:
Утро: -2°С, облачно с прояснениями.
День: +2°С, небольшая облачность.
Вечер: +3°С, облачно.
Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 21 час — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — УМЕРЕННАЯ (!!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 14’35’’ (+4”).
Луна: 12%, стареющая.
Сегодня — Терентий.
Народ приметил: В этот день старики внимательно глядят поутру за солнечным восходом, считалось, если взойдет солнце красное в туманной дымке - быть хлебородному году, а если выкатится из-за гор-горы, что на ладони - придется перепахивать озимое поле да засевать яровиной.
Сегодня возможны ощутимые магнитные бури. Поэтому будьте особенно внимательны к своему самочувствию.
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 23 апреля, 4.15 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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