Добрый день, Камчатка!

23.04.2017 04:51:51 (GMT+12)

Добрый день, Камчатка!

Сегодня воскресенье, 23 апреля 2017 года. По старому стилю — 10 апреля.

Антипасха.Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.

Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х (ок. 249–251).

Мчч. Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, Персидских (ок. 380). Сщмч. Григория V, патриарха Константинопольского (1821).

Сщмч. Флегонта Понгильского пресвитера (1938); мч. Димитрия Вдовина (1942).

По мусульманскому календарю — 27 раджаба [VII] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 27 нисана 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Всемирный день книг и авторского права.

День английского языка  (праздник ООН).

День защиты детей в Турции.

23 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ

1348  Учрежден орден Подвязки — высшая награда Великобритании.

1836  В Петербурге вышел первый номер журнала «Современник».

1907  Джек Лондон отправился в плавание вокруг света.

1908  В Москве началось одно из самых больших наводнений в истории города.

1951  Учрежден Олимпийский комитет СССР.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1564  Уильям Шекспир, английский драматург и поэт.  

1775  Уильям Тернер, английский живописец-пейзажист.  

1791  Джеймс Бьюкенен, 15-й президент США (1857-1861), государственный и политический деятель.  

1804  Мария Тальони, итальянская балерина, центральная фигура в балете эпохи романтизма.  

1858  Макс Планк, немецкий физик, основатель квантовой теории, Нобелевский лауреат.  

1869  Борис Розинг, советский инженер-физик, автор первых опытов по телевидению.  


1891  Сергей Прокофьев, русский композитор, пианист и дирижер.  

1896  Мате Залка, венгерский писатель и революционер.  

1902  Хальдоур Лакснесс, исландский романист и эссеист, Нобелевский лауреат.  

1918  Морис Дрюон, французский писатель и государственный деятель.  

1930  Глеб Скороходов, советский и российский писатель, телеведущий, заслуженный деятель искусств России.  

1939  Лев Прыгунов, советский и российский актер театра и кино, народный артист России.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page