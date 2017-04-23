Добрый день, Камчатка!

23.04.2017 04:51:51 (GMT+12)
Сегодня воскресенье, 23 апреля 2017 года. По старому стилю — 10 апреля.
Антипасха.Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х (ок. 249–251).
Мчч. Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, Персидских (ок. 380). Сщмч. Григория V, патриарха Константинопольского (1821).
Сщмч. Флегонта Понгильского пресвитера (1938); мч. Димитрия Вдовина (1942).
По мусульманскому календарю — 27 раджаба [VII] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 27 нисана 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Всемирный день книг и авторского права.
День английского языка (праздник ООН).
День защиты детей в Турции.
23 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ
1348 Учрежден орден Подвязки — высшая награда Великобритании.
1836 В Петербурге вышел первый номер журнала «Современник».
1907 Джек Лондон отправился в плавание вокруг света.
1908 В Москве началось одно из самых больших наводнений в истории города.
1951 Учрежден Олимпийский комитет СССР.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1564 Уильям Шекспир, английский драматург и поэт.
1775 Уильям Тернер, английский живописец-пейзажист.
1791 Джеймс Бьюкенен, 15-й президент США (1857-1861), государственный и политический деятель.
1804 Мария Тальони, итальянская балерина, центральная фигура в балете эпохи романтизма.
1858 Макс Планк, немецкий физик, основатель квантовой теории, Нобелевский лауреат.
1869 Борис Розинг, советский инженер-физик, автор первых опытов по телевидению.
1891 Сергей Прокофьев, русский композитор, пианист и дирижер.
1896 Мате Залка, венгерский писатель и революционер.
1902 Хальдоур Лакснесс, исландский романист и эссеист, Нобелевский лауреат.
1918 Морис Дрюон, французский писатель и государственный деятель.
1930 Глеб Скороходов, советский и российский писатель, телеведущий, заслуженный деятель искусств России.
1939 Лев Прыгунов, советский и российский актер театра и кино, народный артист России.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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