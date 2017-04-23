Добрый день, Камчатка!

23.04.2017 04:51:51 (GMT+12)

Сегодня воскресенье, 23 апреля 2017 года. По старому стилю — 10 апреля.



Антипасха.Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.



Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х (ок. 249–251).



Мчч. Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, Персидских (ок. 380). Сщмч. Григория V, патриарха Константинопольского (1821).



Сщмч. Флегонта Понгильского пресвитера (1938); мч. Димитрия Вдовина (1942).



По мусульманскому календарю — 27 раджаба [VII] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 27 нисана 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день книг и авторского права.



День английского языка (праздник ООН).



День защиты детей в Турции.



23 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ



1348 Учрежден орден Подвязки — высшая награда Великобритании.



1836 В Петербурге вышел первый номер журнала «Современник».



1907 Джек Лондон отправился в плавание вокруг света.



1908 В Москве началось одно из самых больших наводнений в истории города.



1951 Учрежден Олимпийский комитет СССР.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1564 Уильям Шекспир, английский драматург и поэт.



1775 Уильям Тернер, английский живописец-пейзажист.



1791 Джеймс Бьюкенен, 15-й президент США (1857-1861), государственный и политический деятель.



1804 Мария Тальони, итальянская балерина, центральная фигура в балете эпохи романтизма.



1858 Макс Планк, немецкий физик, основатель квантовой теории, Нобелевский лауреат.



1869 Борис Розинг, советский инженер-физик, автор первых опытов по телевидению.





1891 Сергей Прокофьев, русский композитор, пианист и дирижер.



1896 Мате Залка, венгерский писатель и революционер.



1902 Хальдоур Лакснесс, исландский романист и эссеист, Нобелевский лауреат.



1918 Морис Дрюон, французский писатель и государственный деятель.



1930 Глеб Скороходов, советский и российский писатель, телеведущий, заслуженный деятель искусств России.



1939 Лев Прыгунов, советский и российский актер театра и кино, народный артист России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



