Камчатка, 22 февраля: итоги дня

22.02.2017 20:12:43 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Природный парк «Вулканы Камчатки» приглашает волонтеров.



На Камчатке из-за нулевой видимости на объездной «паратунской» трассе в ДТП угодили шесть автомобилей.



Камчатские спасатели вызволили пострадавших из искорёженного автомобиля.



Администрация Петропавловска-Камчатского «хвастается» кубометрами вывезенного снега.



«Ростелеком» предоставит Wi-Fi для участников и гостей «Берингии 2017».



Директор управляющей компании на Камчатке обвиняется в присвоении денег, предназначенных Пенсфонду.



Сильнейшие бойцы киокусинкай сразятся на Камчатке за Кубок России.



В Елизове задержан серийный гаражный вор.



На Камчатке за долги пустят с молотка «PORSCHE CAYENNE TURBO» и кафе «Щербет».



Коммунистам Камчатки поменяют лидера.



Из-за метели закрыта дорога от Ключей до Усть-Камчатска.



Врач, подозреваемый в установке пациентам просроченных стентов, лишился должности.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



На Камчатке в результате лобового столкновения «Тойоты» и «Ниссана» пострадала семейная пара.



Камчатцев приглашают услышать хиты мировых мюзиклов в исполнении Ивана Рака.



В Петропавловске за долги пустят с молотка кафе «Щербет».



Мэрия Петропавловска отчиталась, что все задачи по снегоочистке выполнены.



На Камчатке впервые пройдёт Кубок России по киокусинкай.



Более тысячи жителей Камчатки эксперты признали потенциальными банкротами.



Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных.



В Петропавловске руководитель управляющей компании вывел со счета пенсионные деньги.



На Камчатке сельчанин украл из гаражей 180 литров дизтоплива и бензопилу.



Из-за плохой видимости закрыли дорогу до Усть-Камчатска.



Камчатские спортсменки привезли три медали с этапа кубка России по ездовому спорту.



Завтра камчатцев приглашают в центр Петропавловска на праздничный салют.



Камчатку незаметно потрясло с магнитудой 5.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



Камчатские спортсменки победили на этапе Кубка России по ездовому спорту. Наталья Орехова и Ирина Андреева завоевали два «золота» и одно «серебро».



На Камчатку идет очередной циклон. На полуострове сохраняется циклонический режим погоды.



На Камчатке в аварии на паратунской трассе пострадали два человека. Пострадавших из повреждённой машины извлекали спасатели.



Бывший руководитель ООО «Мишенное» причинил существенный вред бюджету Камчатки. Злоупотребив полномочиями, он лишил некоторых горожан накопительной части пенсии.



Пожар в деревянной одноэтажке в Паратунке тушили до восьми вечера. На месте происшествия работали 10 человек.



Итоги конкурса «Мужской батальон» подвели на Камчатке. Он был посвящен Дню защитников Отечества.



Шестеро горнолыжников представят Камчатку на первенстве мира в Швеции. Трое юношей и трое девушек выступят во всех индивидуальных видах программы.



Проект создания «Вулканариума» поддержало камчатское отделение РГО. Губернатор предложил разместить в музее макет вулкана, представлявший край на экономическом форуме.



В Петропавловске на аукцион выставили Porsche Cayenne Turbo. Также в марте с молотка уйдет половина уставного капитала ООО «Свитязь».



Ветеран хоккея написал открытое письмо организаторам чемпионата Камчатки. Евгений Королев рассказал о нарушении турнирных правил в текущем сезоне.



На Камчатке временно закрыта дорога из Ключей в Усть-Камчатск. Ограничение введено из-за плохой видимости на трассе и низовой метели.



