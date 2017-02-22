«Ростелеком» предоставит Wi-Fi для участников и гостей Берингии

22.02.2017 18:20:13 (GMT+12)

25 февраля на биатлонном комплексе имени В. Фатьянова состоится открытие традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия 2017». «Ростелеком» обеспечит площадки мероприятия интернетом по технологии Wi-Fi.



Компания предоставит канал связи с пропускной способностью до 100 Мбит/с. Точки Wi-Fi будут организованы на трибунах, где состоится торжественное открытие и заезд гонки-пролога, и в пресс-штабе Берингии.



«Ростелеком» второй год обеспечивает услугами связи Берингию. Подключившись к сети Wi-Fi от «Ростелекома», гости мероприятия в режиме «онлайн» смогут обмениваться фотографиями и видео с места событий, делиться впечатлениями от праздника в социальных сетях. Компания имеет большой опыт поддержки масштабных спортивных и социально-значимых мероприятий национального уровня. У нас как у телекоммуникационного оператора федерального уровня есть для этого все необходимые ресурсы», – комментирует директор Камчатского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Сун.



Для подключения к интернету необходимо выбрать сеть Wi-Fi, пройти авторизацию (ввести номер мобильного телефона) и получить код доступа.



*«Ростелеком» предоставляет услугу Wi-Fi в соответствии с требованиями Российского законодательства.

Также компания может создавать сети Wi-Fi для коммерческих организаций и клиентов в любых помещениях. Услуга «Управляемый Wi-Fi» организуется в соответствии с требованиями Российского законодательства. Получить полную подробную информацию об услуге можно на сайте компании www.rt.ru или по телефону 8-800-200-3000.



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Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Камчатского края. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток»).

«Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».



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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,0 млн пользователей, из которых свыше 3,9 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний в 1 полугодии 2016 г. составила 144,3 млрд руб., OIBDA достигла 47,4 млрд руб. (32,8% от выручки), чистая прибыль – 4,6 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.



