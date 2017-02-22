Вечер «Этнография – наука путешествий» пройдет в краевой библиотеке

22.02.2017 17:43:29 (GMT+12)
27 февраля в Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова состоится вечер «Этнография – наука путешественников». Мероприятие проводится совместно с Центром национальной культуры ЦКД «Сероглазка».
Гостям предложат к просмотру фильмы, снятые во время этнографических экспедиций Фонда культуры народов Сибири в национальные районы Камчатского края. Прозвучат родовые мелодии, записанные во время экспедиций.
Научный сотрудник отдела краеведения, Ирина Витер, представит книгу «Родовые мелодии и танцы коряков-нымылан с. Лесная», ставшую результатом совместного труда немецкого исследователя Эриха Кастена и Александры Уркачан.
Эрих Кастен – директор Фонда культуры народов Сибири (г. Форстенберг, Германия), руководитель экспедиций по Камчатке в течение многих лет, автор книг по культуре коренных народов Камчатки, постоянный участник Крашенинниковских чтений. Вот уже несколько лет он тесно сотрудничает с библиотекой, благодаря чему фонд пополнился некоторыми его изданиями.
Александра Уркачан – исследователь культуры коренных народов Севера, автор книг и методических разработок. Она была неутомимым ценителем культуры своего народа.
Начало встречи – в 18.00. Вход свободный.
Справки по тел. (4152) 25-19-69
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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