Вечер «Этнография – наука путешествий» пройдет в краевой библиотеке

22.02.2017 17:43:29 (GMT+12)

27 февраля в Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова состоится вечер «Этнография – наука путешественников». Мероприятие проводится совместно с Центром национальной культуры ЦКД «Сероглазка».

Гостям предложат к просмотру фильмы, снятые во время этнографических экспедиций Фонда культуры народов Сибири в национальные районы Камчатского края. Прозвучат родовые мелодии, записанные во время экспедиций.



Научный сотрудник отдела краеведения, Ирина Витер, представит книгу «Родовые мелодии и танцы коряков-нымылан с. Лесная», ставшую результатом совместного труда немецкого исследователя Эриха Кастена и Александры Уркачан.

Эрих Кастен – директор Фонда культуры народов Сибири (г. Форстенберг, Германия), руководитель экспедиций по Камчатке в течение многих лет, автор книг по культуре коренных народов Камчатки, постоянный участник Крашенинниковских чтений. Вот уже несколько лет он тесно сотрудничает с библиотекой, благодаря чему фонд пополнился некоторыми его изданиями.



Александра Уркачан – исследователь культуры коренных народов Севера, автор книг и методических разработок. Она была неутомимым ценителем культуры своего народа.



Начало встречи – в 18.00. Вход свободный.

Справки по тел. (4152) 25-19-69



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

