Вечер «Карнавал – визитная карточка Италии» пройдет в Камчатской краевой библиотеке

22.02.2017 17:43:28 (GMT+12)

В понедельник, 27 февраля в 18.00 Камчатская краевая библиотека приглашает посетить вечер «Карнавал – визитная карточка Италии». Мероприятие состоится в рамках цикла «По странам и континентам».



Гостей ожидает виртуальное путешествие по самым интересным местам Италии, рассказ о масках Венецианского карнавала и мастер-класс «Делаем маску своими руками». Они узнают много нового об истории карнавала в Венеции, который неслучайно называют карнавалом утонченных душ. Также участникам предложат принять участие в викторине «Знаете ли вы Италию?».



Вечер пройдет в сопровождении живой классической музыки. Дуэт «Грани» в составе Яны Пискун (виолончель) и Алексея Бобельнюка (фортепиано) исполнит известные произведения.



Справки по тел. 25-19-85. Вход свободный.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.