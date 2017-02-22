Камчатские рукодельницы примут участие в благотворительной выставке-продаже в краевой библиотеке

22.02.2017 17:43:28 (GMT+12)
С 27 февраля по 4 марта в вестибюле Камчатской краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова будет работать благотворительная выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Она состоится в рамках краевой акции «Белый цветок доброты», организованной при поддержке Правительства Камчатского края и Петропавловской и Камчатской Епархии.
Участники выставки – члены библиотечных клубов по рукоделию. Они представят свои поделки в различных видах искусства: предметы интерьера, изделия из лент, бисера, шерсти, войлока, текстильные куклы, игрушки, открытки и многое другое.
Все средства, вырученные от продаж, пойдут на оказание помощи маленьким пациентам противотуберкулезного диспансера.
Справки по тел. (4152) 25-23-51
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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