Темой очередного заседания клуба “Книготавр” станет популярный роман Фредерика Бегбедера «Любовь живет три года»

22.02.2017 17:43:27 (GMT+12)
26 февраля в отделе по работе с молодёжью Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова состоится очередное заседание клуба «Книготавр». На встречу приглашают учеников старших классов, студентов, а также всех любителей творчества Фредерика Бегбедера: на заседании рассмотрят роман автора «Любовь живет три года».
На мероприятии покажут отрывки из одноимённого фильма, снятого по мотивам романа в 2012 году. Произведение посвящено известной теории о том, что чувство влюблённости связано с действием гормона дофамин, который оказывает влияние на человека только в течение трёх лет.
После просмотра состоится дискуссия, в ходе которой желающие смогут высказать своё мнение.
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Начало встречи – в 16.00. Вход свободный.
Подробная информация по телефону: (415 2) 25-19-14
Краевая библиотека приглашает вместе встретить Масленицу!
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