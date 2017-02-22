Темой очередного заседания клуба “Книготавр” станет популярный роман Фредерика Бегбедера «Любовь живет три года»

22.02.2017 17:43:27 (GMT+12)

Темой очередного заседания клуба “Книготавр” станет популярный роман Фредерика Бегбедера «Любовь живет три года»

26 февраля в отделе по работе с молодёжью Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова состоится очередное заседание клуба «Книготавр». На встречу приглашают учеников старших классов, студентов, а также всех любителей творчества Фредерика Бегбедера: на заседании рассмотрят роман автора «Любовь живет три года».

На мероприятии покажут отрывки из одноимённого фильма, снятого по мотивам романа в 2012 году. Произведение посвящено известной теории о том, что чувство влюблённости связано с действием гормона дофамин, который оказывает влияние на человека только в течение трёх лет.

После просмотра состоится дискуссия, в ходе которой желающие смогут высказать своё мнение.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Начало встречи – в 16.00. Вход свободный.
Подробная информация по телефону: (415 2) 25-19-14

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