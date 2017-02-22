Краевая библиотека приглашает вместе встретить Масленицу!

22.02.2017 17:43:27 (GMT+12)

Отдел по работе с молодежью Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова приглашает всех любителей Масленицы вместе встретить этот праздник и поучаствовать в развлекательно-познавательной программе.



В этом году Масленица выпадает на последние дни февраля. В этот период мы прощаемся с зимой и готовимся к приходу весны. В субботу, 25 февраля отдел по работе с молодежью будет открыт для всех желающих. Гостей ждет не только развлекательная, но и познавательная программа. Все пришедшие смогут узнать много нового и интересного об истории, традициях и символах праздника.



Организаторы предлагают всем желающим принять участие в конкурсе «Самый вкусный блин», на который нужно принести свои блины с любой начинкой. Победителя определит народное голосование.

Также посетителей ждут задорные, исконно русские игры, масленичные забавы, баранки и сушки с чаем, хороводы в русских народных традициях.



Кульминацией праздника станет сжигание чучела «Масленицы».

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Начало встречи – в 12.00. Вход свободный.

Справки по тел. (4152) 25-23-51



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

