Краевая библиотека приглашает вместе встретить Масленицу!

22.02.2017 17:43:27 (GMT+12)

Краевая библиотека приглашает вместе встретить Масленицу!

Отдел по работе с молодежью Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова приглашает всех любителей Масленицы вместе встретить этот праздник и поучаствовать в развлекательно-познавательной программе.

В этом году Масленица выпадает на последние дни февраля. В этот период мы прощаемся с зимой и готовимся к приходу весны. В субботу, 25 февраля  отдел по работе с молодежью будет открыт для всех желающих. Гостей ждет не только развлекательная, но и познавательная программа. Все пришедшие смогут узнать  много нового и интересного об истории, традициях и символах праздника.

Организаторы предлагают всем желающим принять участие в конкурсе «Самый вкусный блин», на который нужно принести свои блины с  любой начинкой. Победителя определит народное голосование.
Также посетителей ждут задорные, исконно русские игры, масленичные забавы, баранки и сушки с чаем, хороводы в русских народных традициях.  

Кульминацией праздника станет сжигание чучела «Масленицы».
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Начало встречи – в 12.00. Вход свободный.
Справки по тел. (4152) 25-23-51

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

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