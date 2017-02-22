Камчатский театр кукол приглашает малышей и взрослых на спектакли в ближайшие выходные

22.02.2017 17:43:27 (GMT+12)
В праздничный день, 23 февраля в 11 часов состоится спектакль по классической сказке Шарля Перро «Сыграем в Красную шапочку», автор пьесы - Виктор Бусаренко. Это музыкальная постановка с интерактивным действием. Во время спектакля артисты советуются с юными зрителями, как лучше поступить героям сказки в той или иной ситуации. Действия каждый раз получаются разными, но сюжет не меняется и добро побеждает зло. Спектакль для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
На следующий день, 24 февраля в 19 часов, театр кукол приглашает взрослых зрителей на пронзительную трагедию – спектакль «Баллада Инвалидной улицы». Автор пьесы - Натан Рознер, режиссер-постановщик Валентин Зверовщиков. Действие спектакля разворачивается в предвоенное время в захолустном местечке возле западной границы Советского союза. Еврейская инвалидная улица со своим устоявшимся бытом, традициями и привязанностями только-только пытается влиться в крепкую советскую семью народов. Дружные жители этой улицы решили всем миром устроить счастье молодого сапожника-инвалида и слепой девушки. У них все получилось, да вот только всеобщим счастьем, увы, все не закончилось – грянула война. Зрителей, пришедших на спектакль, ждет много песен, узнаваемого еврейского юмора и положительных эмоций. Спектакль для взрослых и детей старше 14 лет.
25 февраля в 11 и в 14 часов театр кукол приглашает маленьких зрителей на музыкальный спектакль «Волк и семеро козлят», режиссеры-постановщики – Заслуженный артист России Олег Бойко и Валентин Зверовщиков. Спектакль поставлен по мотивам русской народной сказки. Но действие перенесено в оперный театр, где детей знакомят с оперой, музыкальной терминологией и стилистикой такого сложного жанра. В первооснове, кроме основных персонажей, введены новые – заяц, корова, ворон. И еще пожилой беззубый волк, мечтающий о доме и детях, о теплой грелке и диване. Спектакль адресован детям от семи лет.
26 февраля в 11 и в 14 часов в театре кукол пройдут спектакли «Царевна-лягушка», инсценировка Светланы Люльченко. Сюжет известной всем с детства русской народной сказки раскрывается через обряды, старинные русские напевы. Сказка плетет свой волшебный узор и выясняется: все, что происходит с нами в настоящем, приходит из прошлого. Выразительные яркие куклы и декорации, звучание народных мелодий создают неповторимую атмосферу Древней Руси. Спектакль для детей с пяти лет.
Подробная информация о спектакле по телефону 42-64-40 и на официальном сайте учреждения - www.kamteatr-kukol.com.
Мероприятия организованы при поддержке Министерства культуры Камчатского края.
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