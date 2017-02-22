Камчатский гороскоп, 23 февраля

22.02.2017 17:02:58 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, методист детского сада:



Основная часть дня пройдет под сильным влиянием недавних событий. Зафиксируется ваше внимание на конкретной цели, затруднится переключение на другой объект. Несмотря на диктуемый этими сутками практицизм, будет трудно отказаться от завышенных ожиданий, вплоть до вечера не исключено стремление что-то доработать, улучшить, изменить. Зацикленность на одном-единственном желаемом исходе помешает увидеть перспективу, найти выход из тупика. Стоит отложить до завтра инициативы, связанные с примирением, восстановлением равновесия и справедливости. Вечерняя ингрессия Луны в Водолей поможет хорошо провести время любителям ночного образа жизни, представителям психотипа «сов».



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Павлова.



Рейтинг дня: 3-.



День благоприятен для жителей улиц Давыдова, Кирпичной, Серышева, Флотской, районов КП – Коммунпроект, 11 (в краевом центре), Циолковского (в Елизове), села Ковран, атакже гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.