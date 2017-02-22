Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на период с 23 февраля по 1 марта 2017 года

22.02.2017 17:02:55 (GMT+12)
(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).
В период с 23 февраля по 1 марта 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как умеренная.
Сохраняется вероятность роста количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с гололедицей, некачественной расчисткой дорожного полотна, недостаточной освещённостью проезжей части, метелью, и нарушением правил дорожного движения на дорогах края.
Сохраняется повышенная вероятность пропажи и травмирования людей, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, переходы между населенными пунктами, в связи некачественной экипировкой, недостаточным знанием местности, сходом одиночных лавин в горных районах, метелью.
Сохраняется риск провалов людей и техники под лёд рек и водоемов.
Также опасность представляют аварийные ситуации на судах связанные с нарушениями правил судовождения в условиях сильного волнения моря на прибрежных акваториях Камчатского края.
В связи с характерным для данного периода времени года погодными условиями, прогнозируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом главным образом среди воспитанников детских садов и учащихся образовательных учреждений, без достижения критериев ЧС.
Метеорологическая обстановка:
До 24 февраля на северо-восточную и восточную части полуострова (Олюторский МР, Карагинский МР, Усть-Камчатский МР и Алеутский МР) будет оказывать влияние Тихоокеанский циклон. Прогнозируется усиление ветра до 14 м/с, на побережье в порывах до 20 м/с, выпадение небольших, местами умеренных осадков виде снега (до 10 мм за 12 часов).
По предварительной информации к 25 февраля со стороны японских островов к берегам полуострова подойдет очередной циклон, который будет оказывать влияние преимущественно на южную часть и восточное побережье полуострова. Смещаясь в северном направлении вдоль восточного побережья, он принесет осадки в виде снега (до 6-10 мм за 12 часов). Ветер на восточном побережье в порывах может достигать 14-20 м/с.
В указанный прогнозный период в акваториях Тихого океана и Охотского моря ожидается волнение 9-12 м. Вероятность получения предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях на территории и на прилегающей акватории Камчатского края от ФБГУ «Камчатское УГМС» оценивается как высокая.
Среднесуточная температура ожидается: в краевом центре – в интервале от -9°С до -1°С, в южных районах края – в пределах от -10°С до -2°С, в центральных – в пределах от -21°С до -6°С, в северных районах – в пределах от -28°С до -6°С.
Гидрологическая обстановка:
На реках края сохраняется ледовый покров. Вероятность получения предупреждений о неблагоприятных и опасных гидрологических явлениях от группы речных гидрологических прогнозов ФГБУ «Камчатское УГМС» низкая.
Сейсмическая активность:
В г. Петропавловске-Камчатском и г. Елизово землетрясений с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-ти балльной шкале MSK не ожидается.
Вероятность возникновения ЧС до муниципального характера, связанных с разрушениями, вызванными сейсмическими событиями – не выше 0,3.
Вулканическая активность:
Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, не выше локального характера, при попадании воздушных судов в зоны пепловых выбросов (источник ЧС – активность вулканов: Шивелуч, Ключевской и Безымянный, нарушение правил авиаполётов).
Прогнозируется возникновение угрозы жизнедеятельности населения в населённых пунктах южной и центральной частей Камчатского края в результате возможных пеплопадов (вероятность до 0,3).
Лавинная опасность:
Сохраняется вероятность (0,3) схода снежных лавин и опасность попадания в их зону для туристов и спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта и совершающих несогласованные восхождения в отдалённых горных районах края.
Угрозы схода лавин на объекты транспортной инфраструктуры, объекты ЖКХ и энергетики, ПОО и объекты жизнедеятельности населения нет.
(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).
ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.
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