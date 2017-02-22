Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 23 февраля 2017 года

22.02.2017 17:02:56 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, в Усть-Камчатском районе небольшой, местами умеренный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с, на юго-восточном побережье ночью 15-20 м/с, днем 13-18 м/с, ночью и днем в Усть-Камчатском районе 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°С, при прояснениях -12,-17°С, днем 0,-5°С, при облачности -5,-10°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в Тигильском районе местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, ночью на западном побережье 15-20 м/с, ночью и днем на восточном побережье 17-22 м/с. При усилении до 15 м/с – метель. Температура воздуха ночью -3,-8°С, при прояснениях -13,-18°С, днем 0,-5°С, при облачности -10,-15°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках Камчатского края сохраняется ледовый покров.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,4) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается малая геомагнитная буря. Прогнозируется увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.