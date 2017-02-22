Конкурсы для парней и девушек, а также молодежный квест будут организованы на празднике «Масленицы»

22.02.2017 17:02:57 (GMT+12)

В Петропавловске-Камчатском яркий праздник Масленицы отметят с большим размахом. Народные гуляния пройдут в субботу, 25 февраля, в рамках открытия «Берингии-2017». Как сообщили в Управлении культуры, спорта и социального развития, на масленичной площадке пройдут сразу несколько конкурсов. Гостям мероприятия предстоит выбрать «Ясно Солнышко», «Красу Масленицу», а также пройти квест «Хештег на удачу».



«Принять участие в нашем конкурсе «Ясно Солнышко» могут все мальчишки и парни, прикрепившие на свою одежду символ солнышка, сделать который можно заранее. Самому «яркому» солнышку достанется главный приз, но без подарков не останется ни один участник, - сообщили организаторы. – На празднике мы также выберем и «Красу Масленицу». Для участия в конкурсе девушкам необходимо быть в народном платке, с ярким румянцем на щеках и веснушками. Главный приз получит самая обворожительная и веселая «Масленица».



Пройти квест «Хештег на удачу» и выиграть ценные призы от спонсоров мероприятия сможет каждый. Единственное условие для участия в конкурсе – наличие мобильного телефона с фотокамерой и выходом в сеть интернет. Задача участников – во время праздника сделать пять фотографий с разными предметами или героями.



«Участники должны будут сделать селфи с Марфушей, чучелом Масленицы и медведем. Сфотографироваться также нужно будет на фоне масленичного столба и праздничного баннера «Масленица 2017». Последнюю фотографию необходимо выложить в сеть и поставить три хештега: #Масленица2017, #ЗажигаемСолнце, #Камчатка. Подробности участия в конкурсе будут озвучены ведущими непосредственно на празднике», - добавили организаторы мероприятия.



Добавим, самые ловкие и сильные участники смогут попробовать свои силы в покорении масленичного столба. Тем, кто заберется на вершину 8-метрового столба, гарантированы ценные и полезные в быту подарки - телевизор, музыкальный центр, микроволновка, мультиварка, пылесос, два больших набора инструментов, перфоратор, планшет.



Напомним, праздник Масленицы состоится в субботу, 25 февраля, на биатлонном комплексе им. Фатьянова в рамках открытия «Берингии - 2017». Масленичные гуляния пройдут на одной из площадок праздника, посвящённого открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках, начало мероприятия в 13:30.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.