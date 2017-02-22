За сутки с дорог Петропавловска вывезено более семи с половиной тысяч кубометров снега

22.02.2017 17:02:56 (GMT+12)
Как сообщили в Управлении дорожного хозяйства, все задачи по снегоочистке Петропавловска, поставленные Главой городского округа Виталием Иваненко на вчерашнем аппаратном совещании, выполнены. В частности, расчищены тротуары на пути к 11 учреждениям социальной сферы, подъезды к 4 детским садам и контейнерные площадки. По словам сотрудников Управления, нерасчищенным остаётся лишь проезд к лицею № 46. Там спецтехнике мешает пройти автомобиль марки Toyota Hilux Surf с государственным номером А 863 НВ, припаркованный на торце Советской, 40. Данная машина не позволяет габаритной спецтехнике «зайти» на расчистку проезда, ведущего к лицею, на призывы дорожников убрать свой автомобиль водитель не реагирует.
В Управлении добавили, что за сутки с городских трасс вывезено более 7,5 тысяч кубометров снега. Сегодня дорожные службы продолжат расчищать Петропавловск. На дорогах городского округа работает порядка 100 единиц техники. Первоочередная задача на сегодня – продолжить вывоз снежных куч, сформированных на трассах при расчистке, а также расширение магистральных трасс и основных внутриквартальных проездов.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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