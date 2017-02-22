Приглашаем волонтеров на летний сезон-2017

22.02.2017 17:02:56 (GMT+12)

Природный парк «Вулканы Камчатки» объявляет о наборе волонтеров для выполнения различных видов работ на особо охраняемой природной территории регионального значения. Основные работы будут проводиться в период с июня по октябрь 2017 года на территории четырех кластерных участков – парков "Налычево", "Быстринский", "Ключевской" и "Южно-Камчатский".



На летний период 2017 года дирекцией природного парка "Вулканы Камчатки" запланирован большой объем работ по ремонту имеющейся и строительству новой туристической инфраструктуры, благоустройству существующих и разработке новых маршрутов и экологических троп, а также организации экскурсионной деятельности на территории природного парка. Для осуществления этих целей природному парку требуется помощь добровольцев.



Планируется, что волонтеры будут задействованы в следующих видах деятельности: выполнении хозяйственных, ремонтных и строительных работ на природоохранных кордонах, обустройстве туристических маршрутов и экологических троп, работе с посетителями ООПТ регионального значения, а также ведении эколого-просветительской деятельности в визит-центрах парка и Музее экологического просвещения им. В.И. Семенова.



К участию в волонтерских работах приглашаются мужчины и женщины не моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья к работам в полевых условиях. Допускается волонтерская деятельность несовершеннолетними, но только в составе организованной группы во главе с руководителем, отвечающим за здоровье и безопасность участников в соответствии с установленными требованиями.



От кандидата в волонтеры, в зависимости от выбранного им вида работ, потребуются определенные навыки: это умение работать инструментами, физическая подготовка и опыт пеших путешествий, знание краеведения, а также коммуникативные навыки. При рассмотрении заявок природный парк отдает предпочтение кандидатам, имеющим рекомендации из других заповедников и национальных парков России.



Природный парк «Вулканы Камчатки» обеспечивает волонтеров проживанием на природоохранных кордонах, а также организует доставку на территорию, где предполагается работа, и обратно. Волонтер должен быть иметь при себе рабочую одежду, необходимое снаряжение и продукты питания. Ввиду удаленности кластерных участков природного парка от населенных пунктов, пребывание волонтера на территории длится не менее 3 недель.



Желающим внести свой вклад в развитие принять участие в волонтёрской работе необходимо заполнить заявку, размещенную на официальном сайте природного парка "Вулканы Камчатки" в разделе "Документы", и прислать ее с пометкой "Волонтерство" на адрес электронной почты: park@mail.kamchatka.ru. Контактный телефон: 8 (41531) 7-24-00.



Внимание: дирекция природного парка не оплачивает волонтерам проезд до полуострова Камчатка и обратно, проживание вне территории парка, питание, снаряжение, обувь, одежду, индивидуальные медикаменты.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в природном парке «Вулканы Камчатки».