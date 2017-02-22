Депутаты Городской Думы Петропавловска провели заседание очередной сессии

22.02.2017 17:12:23 (GMT+12)

Заседание 57-ой очередной сессии Городской Думы состоялось в краевой столице под председательством Сергея Смирнова в среду, 22 февраля. Депутаты рассмотрели 36 вопросов.



В начале заседания, присутствующие заслушали доклад об итогах оперативно-служебной деятельности Управления Министерства внутренних дел России по городу Петропавловску-Камчатскому за 2016 год и задачах на I полугодие 2017 года. Задав докладчику несколько интересующих вопросов, депутаты приняли отчет к сведению.



Следующим важным пунктом повестки стали изменения в бюджет городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Согласно принятым изменениям, основные характеристики главного финансового документа города в 2017 году утверждены в следующем объеме: доходы - 10 208 735 тысяч рублей; расходы - 10 776 929 тыс. рублей, в том числе на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 682 453 тыс. рублей; размер резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 5 000 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета 568 194 тыс. рублей. По сравнению с ранее принятым решением о бюджете, в 2017 году плановые показатели поступлений по доходам увеличены на 388 396,7 тыс. рублей, в том числе по группам доходов: «налоговые и неналоговые доходы» увеличены на 38 075 тыс. рублей; «безвозмездные поступления» на 350 321 тыс. рублей; «налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» 7 032 тыс. рублей; «платежи при пользовании природными ресурсами» 30 900,0 тыс. рублей; «штрафы, санкции, возмещение ущерба» 143 тыс. рублей.



Еще одним существенным пунктом повестки стал вопрос о порядке и условиях награждения премией «Учитель года». Депутаты единогласно проголосовали за включение в список номинаций еще одной – «За вклад в развитие образования», которая также поощряется денежной премией.



Также в ходе сессии в двух чтениях было принято решение о порядке оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин. Депутаты конкретизировали полномочия органов местного самоуправления в сфере поддержания общественного порядка и определили ассигнования в размере 150 000 рублей из бюджета Петропавловска на создание условий для деятельности народных дружин по охране общественного порядка и стимулирование их работы.



Кроме того, в повестке дня стояли вопросы, касающиеся кадровых изменений в составе ГорДумы. Так Александр Сабуров назначен председателем Комитета по городскому хозяйству, вместо снявшего с себя полномочия Сергея Мечетина. Должность заместителя председателя Комитета по бюджету и экономике теперь занимает Виктор Мелехин.



Ряд принятых на сессии решений касался делегирования депутатов в состав различных рабочих групп и комиссий, а также награждения отдельных, особо отличившихся граждан Почетной грамотой Городской Думы.



В завершение сессии Сергей Смирнов поблагодарил присутствующих за плодотворную работу, поздравил всех с наступающими праздником – Днем защитника Отечества, пожелал конструктивного взаимодействия и успехов.

Очередная сессия Городской Думы Петропавловска назначена на 19 апреля 2017 года.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.