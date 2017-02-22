На Камчатке пройдёт первый в истории радиомарафон, посвящённый «Берингии»

22.02.2017 17:02:55 (GMT+12)

Первый в истории радиомарафон, посвящённый традиционной камчатской гонке на собачьих упряжках, пройдет в рамках открытия «Берингии-2017». Пятичасовая тематическая программа выйдет в прямой эфир 25 февраля на волнах вещания «Радио СВ».



Передвижная студия для проведения радиомарафона будет размещена на территории биатлонного комплекса имени Фатьянова, где с 13.00 до 17.00 пройдёт праздник в честь открытия гонки. Вести эфир будут известный журналист, автор фильма «В одной упряжке», каюр «Берингии-2015» Григорий Манёв, ведущие «Радио СВ» Денис Белфаст и Владимир Задунайский.



«На мой взгляд, "Берингия" – это уникальное спортивное мероприятие и для того, чтобы можно было привлечь к этому, я не побоюсь этого слова, грандиозному шоу, как можно больше людей, мы решили устроить радиомарафон, - рассказал Григорий Манёв. - С самого начала мероприятия мы будем приглашать в нашу передвижную студию разных интересных гостей - членов оргкомитета, каюров, волонтёров - всех, кто причастен к гонке, кто может рассказать о ней какие-то интересные факты, поделиться информацией о том, как пройдёт гонка в этом году. Мы хотим, чтобы все жители Камчатки не просто знали о том, что где-то там идёт "Берингия", а чтобы следили за гонкой с самого начала».



Присоединиться к радиомарафону смогут жители многих районов края. Помимо Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска «Радио СВ» вещает и в ряде отдаленных сёл и посёлков: Оссоре, Усть-Камчатске, Эссо, Милькове, Усть-Большерецке, а также в пгт. Палана. У всех радиослушателей будет возможность принять участие в познавательной викторине и выиграть сувениры с символикой «Берингии».



«Будет интерактив, то есть любой человек сможет позвонить в студию, правильно ответить на интересные вопросы о собаках и получить призы, - сказал Григорий Манёв. - Мы хотим, чтобы благодаря нашему марафону праздник "Берингии" объединил всех жителей и гостей Камчатки. 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова будет масса интересных мероприятий, будет очень много гостей. Те, у кого нет возможности приехать на праздник, смогут следить за его событиями в радиоэфире. Присоединяйтесь к нам, а потом не забываете следить за ходом гонки. Сказать, что будет интересно – это не сказать ничего!»



В Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске «Радио СВ» вещает на частоте 105,5 МГц, в Эссо - 103,0 МГц, в Усть-Камчатске - 102,5 МГц, в Оссоре и Карага - 102,7 МГц, в Палане - 102,0 МГц, в Усть-Большерецке - 100, 1 МГц, в Милькове - 103,9 МГц.



Напомним, открытие традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017» пройдёт на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова 25 февраля. Начало в 13.00. Гостей праздника ждёт насыщенная спортивно-развлекательная программа с участием певицы Ани Лорак. В рамках мероприятия состоятся традиционный парад каюров, заезды гонки-пролога и большой концерт. Билеты на открытие можно приобрести в кассах Камчатского театра драмы и комедии.



Добраться до биатлонного комплекса все желающие смогут на бесплатных автобусах. Общественный транспорт будет курсировать в Петропавловске-Камчатском между остановкой «Новый рынок» и биатлонным комплексом имени Виталия Фатьянова с интервалом движения в 15 минут. 23 февраля автобусы будет ходить по спецмаршруту с 10.30 до 16.00, а 25 февраля – с 10.30 до 19.00.



Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ВТБ 24 (ПАО), АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: АО «Корякэнерго», ПАО «Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Терминал «Сероглазка», АО «Стивидорная компания «Авача». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Юмор FM», радиостанция «Радио СВ».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.