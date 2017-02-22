На Камчатке впервые пройдёт Кубок России по киокусинкай

22.02.2017 17:03:07 (GMT+12)

На Камчатке в ближайшие выходные выявят сильнейших каратистов России. Соревнования такого уровня пройдут в регионе впервые. Об этом рассказал министр спорта и молодёжной политики Камчатского края Андрей Иванов.



По его словам, сильнейшие спортсмены России из 16 регионов страны покажут своё мастерство в разделах кумитэ, тамэсивари и ката. За победу будут бороться 44 мужчины и 12 женщин. Среди участников и члены сборной команды России на 6-й весовой Чемпионат Мира – Алим Юнусов, Ашот Заринян и Андрей Лузин.



«Событие для спортивной жизни нашего региона, конечно, уникальное. За право проведения таких крупных соревнований федерального значения борются все регионы. Мы гордимся тем, что Камчатский край выбрали местом проведения турнира, это показывает высокий уровень развития спорта, который мы достигли за последние годы», - рассказал Андрей Иванов.



Турнир пройдёт в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звёздный» в Петропавловске-Камчатском 25-26 февраля. Начало в 10.00.



Отметим, что в рамках спортивного уик-энда также состоится Чемпионат Федерации Киокусинкай России среди ветеранов.



Справка:



Стиль Киокусинкай относительно молодой, ему чуть более 50 лет. Но именно этот вид боевых искусств стал базовым для большинства направлений контактных единоборств, включая профессиональные бои К-1 (Кикбоксинг). Поединок киокусинкай лучше всего характеризует определение – «кость в кость». Бойцы сражаются без защитной экипировки с целью нанести противнику максимальный ущерб. В правилах этого стиля нет подсчёта очков, основные критерии победы – тотальное доминирование по очкам, либо вывод соперника из строя (нокаут, нокдаун).



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.