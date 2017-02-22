Камчатку ждут яркие «берингийские» выходные

22.02.2017 15:46:20 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5498



Яркие «берингийские» выходные ожидают камчатцев в предстоящие дни. С 23 по 26 февраля в столице края пройдут сразу несколько мероприятий, которые позволят всем желающим активно провести праздничные каникулы, получив заряд энергии и хорошего настроения.



«Организационные мероприятия завершены, к открытию "Берингии" всё готово, - рассказал председатель организационного комитета «Берингии-2017», заместитель председателя Правительства Камчатского края Алексей Войтов. - На биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова подготовлены трассы для спортсменов, установлены дополнительные модули трибун для зрителей, смонтированы декорации и техническое оборудование для артистов. Мы постарались сделать всё, чтобы праздник "Берингии" порадовал гостей очень насыщенной и красочной программой, которая понравится и детям, и взрослым. Для того, чтобы гостям праздника было комфортно, организована работа торговых точек, предусмотрена установка палаток обогрева. Ждём на праздник всех, кто любит ездовой спорт, кому интересны спортивные и культурные традиции Камчатки. Если кто-либо не купил билет на трибуны, отказываться от участия в празднике не стоит. Доступ на различные 'зоны активности' комплекса будет открыт для всех».



Старт мероприятиям 23 февраля в 12.00 даст детская гонка на собачьих упряжках «Дюлин». Заявки на участие в главных соревнованиях юных каюров Камчатки в этом году подал 51 спортсмен. Заезды пройдут среди ребят в возрасте от 7 до 17 лет. В зависимости от возраста участники покажут свои навыки управления упряжками с двумя или четырьмя собаками. Комментировать спортивный блок мероприятия будет известный ведущий телеканала «Моя планета», автор фильма «В одной упряжке», журналист, участник «Берингии-2015» Григорий Манёв. Концертную программу, подготовленную для гостей спортивного праздника, откроет прославленный корякский ансамбль национального танца «Мэнго». Музыкальный подарок для зрителей также готовят артисты известного детского музыкального театра из Москвы «Домисолька» и участники камчатских творческих коллективов. Вход на трибуны свободный.



На следующий день, 24 февраля, череду «берингийских» мероприятий продолжит региональная выставка-ярмарка «Пушнина и меха Камчатского края». Экспозиция, приуроченная к открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках, будет размещена в новом выставочном зале КВЦ-Инвест, на втором кольце микрорайона Северо-Восток. Мероприятие познакомит посетителей с культурой и бытом коренных жителей полуострова. Среди участников выставки - камчатские мастера по выделке шкур и меха, а также народные умельцы, занимающиеся изготовлением различных аксессуаров из натуральных материалов. В рамках выставки камчатские охотники покажут свои лучшие трофеи и познакомят гостей с верными помощниками – охотничьими собаками. В программе – дефиле в традиционных и современных меховых нарядах, мастер-классы по изготовлению сувениров, национальные игры и танцы, дегустация блюд из рыбы, чая из камчатских трав и ягод. Открытие выставки состоится 24 февраля в 12.00. Посетить экспозицию все желающие смогут до 26 февраля включительно.



Главное событие камчатской зимы – грандиозный праздник, посвящённый открытию «Берингии-2017», - пройдёт на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова 25 февраля. Начало в 13.00. Организаторы подготовили для гостей праздника множество различных тематических площадок, на которых каждый сможет найти занятие по душе. Основным блоком программы станет парад каюров и заезд гонки-пролога, на участие в которой в этом году заявился 31 спортсмен. Тем, кто захочет поближе познакомиться с ездовыми собаками, будет предложено посетить площадку одного из камчатских питомников. Также, в программе праздника: показательные выступления парашютистов, горнолыжников и снегоходчиков, творческие выступления артистов национальных коллективов. Гости мероприятия смогут посетить этнодеревню, площадку масленичных гуляний, сделать красочные снимки в тематических фотозонах. Для самых маленьких зрителей организуют работу детского городка с горками, батутом, игровой программой аниматоров. Праздник пройдёт с участием известной певицы Ани Лорак. Билеты на трибуны можно приобрести в кассах Камчатского театра драмы и комедии.



Добраться до площадки основных «берингийских» мероприятий все желающие смогут на бесплатных автобусах. Общественный транспорт будет курсировать в Петропавловске - Камчатском между остановкой «Новый рынок» и биатлонным комплексом имени Виталия Фатьянова с интервалом движения в 15 минут. 23 февраля автобусы будут ходить по спецмаршруту с 10.30 до 16.00, а 25 февраля – с 10.30 до 19.00.



Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ВТБ 24 (ПАО), АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: АО «Корякэнерго», ПАО «Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Терминал «Сероглазка», АО «Стивидорная компания «Авача». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Юмор FM», радиостанция «Радио СВ».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-центре губернатора и Правительства Камчатского края.