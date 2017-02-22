Пила, дизель и велосипед

22.02.2017 15:11:05 (GMT+12)

Две кражи из гаражей были совершены в одном из районных поселков в ночь с 18 на 19 февраля. Злоумышленник, взломав замки, похитил в одном из гаражей 180 литров дизельного топлива, моторное масло, в другом – велосипед и бензопилу.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что кражи совершил 28-летний неработающий житель с. Усть-Большерецк. Злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания.



Часть похищенного изъята, сейчас сыщики выясняют, кому сельчанин успел продать велосипед и пилу.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовных дело по признакам преступления, преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю



