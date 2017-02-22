Бывший руководитель предприятия обвиняется в злоупотреблении полномочиями

22.02.2017 15:06:02 (GMT+12)
Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Мишенное». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
По версии следствия, в период с июня 2014 года по июль 2015 года руководитель ООО «Мишенное», злоупотребляя полномочиями, вопреки законным интересам ООО «Мишенное», осуществляющего деятельность по содержанию жилищного фонда, умышленно противоправно вывел с расчетного счета предприятия денежные средства, за счет которых должно производится взыскание платежей, а также недоимки в УПФР на обязательное пенсионное страхование, на страховую часть трудовой пенсии, на накопительную часть трудовой пенсии и на обязательное медицинское страхование в общей сумме свыше 3 миллионов рублей.
Действиями обвиняемого причинен существенный вред охраняемым законом интересам граждан, организаций, а также охраняемым законом интересам общества и государства в виде материального вреда федеральному бюджету за счет дотации несвоевременной и неполной оплаты страхователями страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, не восполнения бюджета УПФР, минимизации или полного сокращения накопительной части пенсии граждан, а также дестабилизации работы УПФР.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
Елена МАТАФОНОВА, cтарший помощник руководителя следственного управления
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