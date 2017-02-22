Обзор Камчатской литературной газеты "Новая книга" за фервраль 2017 года

22.02.2017 14:37:05 (GMT+12)

Обзор Камчатской литературной газеты "Новая книга" за фервраль 2017 года

- Объявление о Всероссийском литературном конкурсе современной прозы им. Василия Белова.

- Поздравление с 70-летием члена Союза писателей России поэта Нины Бережковой-Поротовой (6 марта).

- «Новая книга» в Мильково. О прошедшей 15 февраля встрече мильковчан с писателем, главным редактором издательства «Новая книга» Александром Смышляевым.

- Интервью с министром культуры Камчатского края Светланой Айгистовой «Богатство Камчатки в её культуре».

- Интервью с ученым-ихтиологом Виктором Бугаевым, автором мемуаров «Вокруг камчатских озёр».

- Сводная афиша культурных мероприятий в Петропавловске на март 2017 года.

- Рассказ Олеси Гуляевой, учащейся студии поэзии и прозы «Земля над океаном» «Пленник».

- Подборка стихотворения Анатолия Санькова.

- Книжные новинки февраля в магазинах «Новой книги».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

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