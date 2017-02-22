Обзор Камчатской литературной газеты "Новая книга" за фервраль 2017 года

22.02.2017 14:37:05 (GMT+12)

- Объявление о Всероссийском литературном конкурсе современной прозы им. Василия Белова.



- Поздравление с 70-летием члена Союза писателей России поэта Нины Бережковой-Поротовой (6 марта).



- «Новая книга» в Мильково. О прошедшей 15 февраля встрече мильковчан с писателем, главным редактором издательства «Новая книга» Александром Смышляевым.



- Интервью с министром культуры Камчатского края Светланой Айгистовой «Богатство Камчатки в её культуре».



- Интервью с ученым-ихтиологом Виктором Бугаевым, автором мемуаров «Вокруг камчатских озёр».



- Сводная афиша культурных мероприятий в Петропавловске на март 2017 года.



- Рассказ Олеси Гуляевой, учащейся студии поэзии и прозы «Земля над океаном» «Пленник».



- Подборка стихотворения Анатолия Санькова.



- Книжные новинки февраля в магазинах «Новой книги».

