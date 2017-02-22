Обзор газеты "Мильковские новости" за 24 февраля 2017 года

22.02.2017 13:50:43 (GMT+12)

Обзор газеты "Мильковские новости" за 24 февраля 2017 года

ДОЛИНОВСКОЕ НОВОСЕЛЬЕ: вручены ключи от новых квартир.

«ДАРЯ ВОСТРОГ И ВДОХНОВЕНЬЕ»: концерт  Камчатской хоровой капеллы памяти Евгения Ивановича Морозова в Милькове.

«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИНТЕРЕСНА ИСТОРИЯ»: презентация  книги А.Смышляева «Популярная история Камчатки от древности до 1917 года».

«ЗА ЗДОРОВЬЕМ НАПЕРЕГОНКИ»: в интеллектуально-спортивной игре приняли участие пять подростковых команд Мильковского района.

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА: ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ»

«ПАМЯТИ МИЛЬКОВСКИХ ЛЫЖНИКОВ»: традиционные соревнования по лыжным гонкам прошли на спортивной базе «Весёлая горка».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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