Обзор газеты "Мильковские новости" за 24 февраля 2017 года

22.02.2017 13:50:43 (GMT+12)

ДОЛИНОВСКОЕ НОВОСЕЛЬЕ: вручены ключи от новых квартир.



«ДАРЯ ВОСТРОГ И ВДОХНОВЕНЬЕ»: концерт Камчатской хоровой капеллы памяти Евгения Ивановича Морозова в Милькове.



«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИНТЕРЕСНА ИСТОРИЯ»: презентация книги А.Смышляева «Популярная история Камчатки от древности до 1917 года».



«ЗА ЗДОРОВЬЕМ НАПЕРЕГОНКИ»: в интеллектуально-спортивной игре приняли участие пять подростковых команд Мильковского района.



«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА: ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ»



«ПАМЯТИ МИЛЬКОВСКИХ ЛЫЖНИКОВ»: традиционные соревнования по лыжным гонкам прошли на спортивной базе «Весёлая горка».

