Владимир Илюхин: для Камчатки 23 февраля – особый праздник

22.02.2017 12:08:45 (GMT+12)

Торжественный приём, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Камчатском театре драмы и комедии во вторник, 21 февраля. Военнослужащих, ветеранов воинской службы и ветеранов ВОВ поздравили командующий Войсками и силами на северо-востоке РФ, контр-адмирал Сергей Липилин и Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.



«Сегодня мы чествуем тех, кто уже прошел службу в армии или на флоте, кто охраняет рубежи страны или только готовится исполнить свой гражданский долг. И я хочу выразить слова искренней признательности всем, чей тяжелый и опасный труд позволяет миллионам жителей России спать спокойно и быть уверенными в завтрашнем дне своих детей, - сказал Владимир Илюхин. - День защитника Отечества для камчатцев – особый день. У нас в крае живут целые династии военных, которые из поколения в поколение выбирают защиту Родины своей профессией, делом всей жизни. Наш регион является форпостом России на северо-востоке, и мы отдаём дань уважения тем, на чьих плечах лежит высокая ответственность за судьбу страны и её жителей».



Отдельные слова признательности глава региона адресовал ветеранам – «людям крепкой закалки и несокрушимого духа».



Также Губернатор вручил благодарственные письма, ценные подарки и Почётные грамоты Правительства Камчатского края отличившимся военнослужащим: Александру Бушменкову, Юрию Арчибисову, Игорю Кравчуку, Денису Киселёву, Валерию Попову и Александру Коталевскому.



После официальной части гостей праздника ждал концерт с участием оркестра войск и сил на северо-востоке России, ансамбля «Пограничник Камчатки».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.