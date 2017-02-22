Обзор газеты "Камчатское время" за 22 февраля 2017 года

22.02.2017 11:49:31 (GMT+12)

КАМЧАТКА СТАНЕТ БОЛЬШИМ ТОРом? Перспектива.



ПРИОРИТЕТ - ЗАЩИТА РЫБАКОВ. Дмитрий Медведев наградил Бориса Невзорова.



"ЕДИНОРОССОМ" МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ! Выборы.



РАДУГА ДОБРЫХ ДЕЛ. Акция.



НАМ СТИХИЯ ПО КОЛЕНО!



"ОСОБЫЕ ДЕТИ" В ПРИЁМНОЙ СЕМЬЕ. Труднейшая из всех профессий.



КАМЧАТЦЫ НЕ СПЕШАТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ С РАБОТАМИ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ.