Радуга добрых дел

22.02.2017 11:08:25 (GMT+12)

В 7-м избирательном округе при поддержке краевого депутата Рашида Шамояна в четвертый раз состоялся традиционный марафон «7 Дней добра».



Впервые неделя добра прошла в апреле прошлого года, ее идейными вдохновителями стали юные волонтёры Общественного совета 7-го округа – ученики средних школ и воспитанники центра содействию семейных форм устройства «Радуга».



Их начинания традиционно поддерживает депутат Законодательного Собрания Камчатского края Рашид Шамоян. Каждый раз к марафону подключаются новые партнеры. Так, например, в феврале «7 Дней добра» прошли при активной поддержке депутата Городской Думы Константина Чеботарева.



Каждый из семи дней марафона посвящен одной теме, у каждого дня - особый девиз и свои неповторимые впечатления.



Первый день организаторы посвятили Году экологии в России. 13 февраля в киноцентре «Лимонад» прошел видеоурок «Всероссийские заповедные острова». Специально для учащихся школ 7-го округа его провели сотрудники ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». Во вторник, в День всех влюбленных, старшеклассники чествовали две семейные пары - супругов Ножкиных и Закаляпиных. Прожив вместе много счастливых лет, они с удовольствием делились с молодежью секретами создания крепкой семьи, воспитания детей и вечной любви. За дружеским чаепитием говорили о взаимоуважении, терпении, семейных традициях.



В среду героями дня стали малыши из детского сада № 7. Волонтеры марафона приехали к ним с веселой развлекательной программой «Снежная радуга».



Четверг прошел под девизом «Дарим заботу и внимание!». В этот день к организаторам присоединились сотрудники «Центра здоровой стопы» и его руководитель Татьяна Танченко. Она организовала бесплатный прием дерматолога и подолога (специалиста по проблемам со стопой) для жительниц округа преклонного возраста.



В пятницу старшеклассники побывали на экскурсии в отряде ОФСВНГ России по Камчатскому краю (ОМОН). Посвященный грядущему Дню защитника Отечества день прошел под лозунгом «Мы славим воинов России!».

Больше двух недель неравнодушные жители округа, учителя, ученики и их родители, коллективы и воспитанники детских садов, сотрудники компаний «Шамса» и «Партнер» собирали корм, амуницию, игрушки, подстилки и другие необходимые вещи для подопечных Елизовского приюта для бездомных животных. Навещать собак поехали целой командой: сотрудники общественных приемных депутатов Рашида Шамояна и Константина Чеботарева, ученики, учителя и родители школы № 45.



В седьмой день марафона, в воскресенье, все участники зимней недели добра собрались, чтобы подвести итоги: поблагодарить друг друга за помощь и содействие, обменяться впечатлениями, а также поделиться идеями, чему посвятить 7 дней добра весенней недели. Она уже запланирована на апрель.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.

