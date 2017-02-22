Камчатские спасатели провели занятия на тему «Безопасный лёд» в Раздольненской средней школе

22.02.2017 11:08:26 (GMT+12)

Специалисты Камчатского спасательного центра МЧС России организовали для учеников Раздольненской средней школы им. В.Н. Ролдугина занятия по безопасности на льду и провели профилактический рейд «Безопасный лёд» на реке Авача в Елизовском районе.



Занятие со школьниками началось с основных понятий, что такое лёд, как он формируется и какие опасности таит в себе. Лекции проходили в форме рассказа–беседы с демонстрацией познавательных видеороликов. Ребятам напомнили о том, что лёд небезопасен особенно в таких местах, как сток воды, там, где бьют ключи или наблюдается быстрое течение, а также в тех местах, где расположено много рыбачьих лунок. Также ребятам рассказали о средствах самоспасения и спасения на тонком льду.



После проведения занятий спасатели отправились в совместный рейд с инспекторами госинспекции по маломерным судам (ГИМС) на русло реки Авача. Рейд прошёл в рамках акции «Безопасный лёд», который проводится на территории Камчатки с 20 февраля. Спасатели провели беседы с рыбаками и водителями, которые выехали на лед на автомобильной технике. Сотрудники МЧС России напомнили им о том, что выезд на автомобилях и снегоходах на поверхность замерзших водоемов – опасен для жизни. В ходе бесед спасатели и инспекторы ГИМС раздали памятки и листовки, а также напомнили элементарные, но при этом такие важные правила безопасности на водных объектах в зимний период.



Акция «Безопасный лед» направлена на предупреждение несчастных случаев на водоёмах.



Правила поведения на льду:

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. При переходе (переезде) через реку пользуйтесь оборудованными ледовыми переправами.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги, особенно это касается детей;

4. Безопасным считается лед толщиной минимум в 7 см;

5. Крепким считается лед прозрачный, а рыхлый и молочного цвета опасен;

6. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне;

7. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м);

8. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить;

9. Если есть рюкзак (ранец), повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится;

10. Иметь при себе средства связи (мобильные телефоны);

11. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 – 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом;

12. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами;

13. опасно ловить рыбу у промоин;

14. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра;

15. Нельзя ходить по льдинам и кататься на них;

16. Исключить употребление спиртных напитков.



В ветреную погоду, во время снегопада, сильного мороза рыболовы устраивают на льду временное укрытие из брезента, плотной ткани, пленки. Для обогрева используется открытый огонь: свеча, сухой спирт, лампа, костер. Поскольку процесс горения происходит в замкнутом, ограниченном пространстве, это приводит к быстрому сокращению количества кислорода в воздухе, скоплению углекислого газа и дыма. Находиться в подобных условиях опасно ввиду возможного отравления организма.

ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупреждает: чтобы избежать происшествий - будьте бдительными и соблюдайте меры предосторожности на водоемах Камчатского края.



Пресс-центр ФГКУ "Камчатский

Спасательный центр МЧС России"