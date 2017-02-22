Гонка-пролог «Берингии-2017» пройдёт в статусе официального этапа всероссийских соревнований

22.02.2017 11:08:26 (GMT+12)

Мероприятие традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017» вошло в календарь официальных соревнований России. 25 февраля на биатлонном комплексе Виталия Фатьянова гонка-пролог пройдёт в статусе этапа Кубка страны по ездовому спорту в снежных дисциплинах. Такое решение принято Министерством спорта Российской федерации. Об этом оргкомитету «Берингии-2017» сообщил вице-президент Федерации ездового спорта России Сергей Панюхин.



«Министерство спорта и молодёжной политики Камчатского края подало заявку в Министерство спорта Российской Федерации. Наше предложение поддержано - гонка-пролог включена в единый перечень всероссийских соревнований, с чем я поздравляю и каюров, и всех, кому близка "Берингия", - сказал Алексей Войтов. - Это теперь достаточно статусное мероприятие, которое внесёт определённый колорит в нашу традиционную гонку».



Соревнования пройдут в дисциплине «Нарты-спринт», класс – 6 собак, дистанция – 10 километров. В этом году заявки на участие в гонке-прологе подал 31 каюр.



«Камчатские каюры хорошо знакомы с правилами и требованиями федерации ездового спорта России. По ним проводятся все наши краевые соревнования, поэтому перестраиваться на новые условия участия не потребуется, – рассказала секретарь Камчатского центра ездового спорта России Наталья Орехова. – Вместе с тем, новый статус гонки-пролога открывает дополнительные возможности для реализации спортивного потенциала камчатских каюров. Это и получение спортивных разрядов, и право участия в других выездных соревнованиях».



Гонка-пролог традиционно даёт старт праздничной программе, посвящённой открытию «Берингии». В прошлом году на старт заезда вышли 30 каюров. Лидером стал Валентин Левковский, который позднее одержал победу и в основном заезде «Берингии-2016».



Напомним, церемония открытия «Берингии-2017» пройдет 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Начало в 13.00. Гостей праздника ждёт насыщенная спортивно-развлекательная программа с участием певицы Ани Лорак. Билеты на открытие можно приобрести в кассах Камчатского театра драмы и комедии.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.