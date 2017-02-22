На Камчатке подведены итоги конкурса «Мужской батальон»

22.02.2017 11:08:25 (GMT+12)
Итоги конкурса «Мужской батальон», посвящённого Дню защитника Отечества, стали известны на Камчатке. Накануне был проведён заключительный этап интеллектуально-спортивного состязания. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда Камчатского края.
«В конкурсе приняли участие 48 воспитанников социозащитных учреждений Камчатского края в возрасте от 14 до 18 лет. Они разделились на 4 команды. По итогам соревнований, первое место досталось команде «8 рота» из Елизова. Второй результат показали ребята из «Спецназа» г. Вилючинск. Третье место завоевала команда «Патриот» с. Паратунка, и четвёртыми стали члены команды «Патриот» из краевого центра», - рассказали в министерстве.
Команды и группы поддержки, принявшие участие в конкурсе «Мужской батальон» были награждены грамотами, благодарственными письма, ценными призами и подарками.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+