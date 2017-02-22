На Камчатке подведены итоги конкурса «Мужской батальон»

22.02.2017 11:08:25 (GMT+12)

Итоги конкурса «Мужской батальон», посвящённого Дню защитника Отечества, стали известны на Камчатке. Накануне был проведён заключительный этап интеллектуально-спортивного состязания. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда Камчатского края.



«В конкурсе приняли участие 48 воспитанников социозащитных учреждений Камчатского края в возрасте от 14 до 18 лет. Они разделились на 4 команды. По итогам соревнований, первое место досталось команде «8 рота» из Елизова. Второй результат показали ребята из «Спецназа» г. Вилючинск. Третье место завоевала команда «Патриот» с. Паратунка, и четвёртыми стали члены команды «Патриот» из краевого центра», - рассказали в министерстве.



Команды и группы поддержки, принявшие участие в конкурсе «Мужской батальон» были награждены грамотами, благодарственными письма, ценными призами и подарками.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.