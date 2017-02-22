Попечительский совет краевого отделения РГО поддержал проект создания музея вулканов в Петропавловске-Камчатском

22.02.2017 11:08:25 (GMT+12)

Попечительский совет при Губернаторе Камчатского края краевого отделения Русского географического общества поддержал проект по созданию в центральной части Петропавловска-Камчатского музея вулканов «Вулканариум». Презентация проекта состоялась в рамках очередного заседания коллегиального органа.



Новый музей расположится в доме занимательной науки и творчества «Интересариум» на улице Ключевская. Это частный проект, нацеленный на развитие научно-познавательного туризма. Открытие музея запланировано на май 2017 года.



«Там планируется разместить три больших зала, 15 секций, каждая из которых будет посвящена отдельному аспекту вулканологии и жизни вулканов. В качестве ключевого момента, который будет отличать наш музей от других музеев мира, будут действующие модели различных физических явлений, которые сопровождают вулканизмы: гейзер действующий, модель землетрясения, цунами. Проект уже получил достаточно широкую поддержку, основная - это частная инициатива, но он интересен и городу, и краю», - рассказал руководитель проекта, заместитель директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Сергей Самойленко.



Он подчеркнул, что сейчас инициаторы проекты активно работают с агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края, мэрией Петропавловска-Камчатского. Кроме того, «Вулканариум» станет площадкой, открытой для любых инициатив и совместных проектов.



«Данный проект может быть также включён в схему реконструкции центра Петропавловска-Камчатского. Надо на месте изучить, что можно сделать в этой части – благоустройство территории, подъезды, площадки. Также предлагаю рассмотреть возможность размещения на территории музея макета вулкана, который был главным стендом Камчатки на Восточном экономическом форуме. Идея проекта замечательная. Хотелось бы, чтобы открытие состоялось в запланированные сроки. У нас в этом году планируется активная круизная программа, в связи открытием морского вокзала и реконструкцией причала. Поэтому к июлю надо постараться, чтобы музей заработал и туристы туда пошли», - сказал Владимир Илюхин.



Ещё один вопрос в повестке дня касался изменения состава попечительского совета краевого отделения РГО. Из него были выведены старший научный сотрудник Камчатского Филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН Николай Карпухин (в связи с переездом) и заведующая лабораторией геофизических исследований Камчатского филиала Геофизической службы РАН Галина Копылова (по личной просьбе), а также Тихон Шпиленок.



«То, что касается Тихона Игоревича. Это человек Камчатки. Сложно было найти среди молодёжи такого же преданного своему делу человека. Он жил тем, чем занимался. За эти годы он многое успел сделать. Благодаря своим личным качествам, он добился того, что многие природные объекты стали более доступны для людей, в том числе Курильское озеро, Долина Гейзеров, Командорский заповедник. Низкий поклон Тихону», - сказал Владимир Илюхин.



Он подчеркнул, что директор Кроноцкого государственного заповедника Тихон Шпиленок был активным участником попечительского совета краевого отделения Русского географического общества и призвал участников коллегиального органа проработать вопрос о присвоении его имени одному из географических объектов по линии РГО. Глава региона напомнил, что сейчас имя Тихона Шпиленка уже носит природный заказник федерального значения «Южно-Камчатский».



Кроме того, в ходе заседания были подведены итоги деятельности представительства РГО за 2016 год и намечены планы на текущий год. Доклад о проделанной работе представил председатель краевого отделения РГО Алексей Токранов.



При участии Русского географического общества в прошлом году было проведено большое количество мероприятий, в том числе выставки «Вулканы Камчатки» и «К тайнам туманным Курил», фестиваль «Море жизни», этнографический и географические диктанты, полевые школы. Кроме того, впервые в традиционной Камчатско-Курильской экспедиции приняли участие гидробиологи Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН.



«Наши специалисты для проведения исследований ныряли с аквалангами на глубину до 18 метров. Их работы оказались очень интересными, что подтверждает первая статья по исследованию прибрежных вод острова Матуа, опубликованная в международном журнале «Zootaxa». Материал оказался востребованным научной общественностью», - сказал Алексей Токранов.



Также он отметил проведение экологического форума «Живая природа – богатство Камчатского края». Мероприятия прошло при поддержке Правительства Камчатского края.



«Цель форума – привлечение внимания жителей края к вопросам эксплуатации ресурсов и сохранения биоразнообразия водных биологических ресурсов Охотского моря. Мероприятие прошло в краевой библиотеке и собрало большое количество молодёжи. Ребятам было интересно. Наиболее активным участникам мы от имени РГО подготовили благодарственные письма», - отметил председатель камчатского отделения Русского географического общества.



По его словам, жители края с удовольствием посещают научно-образовательные мероприятия, которые проводятся на Камчатке при поддержке РГО.



«Очень важно, что сегодня у жителей Камчатки все эти мероприятия вызывают большой интерес. И те фестивали, выставки и диктанты, которые проводились и будут проводиться в будущем, востребованы. Отрадно, что в них достаточно много участвует молодых людей. Для них это возможность получить новые научные знания, повысить свой интеллектуальный уровень, больше узнать о родном крае», - сказал Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.



На заседании также был утверждён план работы РГО на 2017 год. В него вошли как уже ставшие традиционными события, так и новые мероприятия: открытие эколого-просветительского центра «Страна рыбы и рыбоедов», выпуск набора открыток «Путешественники Камчатки», проведение международной научной конференции «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей» и конференции «Региональные проблемы развития Камчатки», посвященной 80-летию со дня рождения Роберта Моисеева, публикации научных трудов и другие. На эти цели будет направлено порядка 10 млн рублей (субсидии, гранты, внебюджетные источники). По итогам обсуждения членам попечительского совета было рекомендовано запланировать посещение мероприятий, проводимых ККО ВОО «Русское географическое общество».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.