Три медали привезли камчатские спортсменки с этапа кубка России по ездовому спорту

22.02.2017 11:08:25 (GMT+12)

Три медали привезли камчатские спортсменки с этапа кубка России по ездовому спорту в снежных дисциплинах, который прошёл в городе Владивосток. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.



За победу в соревнованиях боролись около 50 спортсменов из Хабаровска, Артема, Владивостока, Еврейской автономной области и Камчатского края. От нашего региона в этих стартах приняли участие Наталья Орехова и Ирина Андреева.



«Представительницы Камчатки показали отличный уровень спортивной подготовки, завоевав три медали, две из которых высшего достоинства», - сказали в министерстве.



Так, Наталья Орехова заняла первое место в дисциплине нарта-спринт 2 собаки, опередив обладательницу второго места более чем на 5 минут. Также она взяла серебро в ски-джоринге, а Ирина Андреева показала в этой дисциплине лучший результат.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.