22.02.2017 11:08:25 (GMT+12)
Три медали привезли камчатские спортсменки с этапа кубка России по ездовому спорту в снежных дисциплинах, который прошёл в городе Владивосток. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.
За победу в соревнованиях боролись около 50 спортсменов из Хабаровска, Артема, Владивостока, Еврейской автономной области и Камчатского края. От нашего региона в этих стартах приняли участие Наталья Орехова и Ирина Андреева.
«Представительницы Камчатки показали отличный уровень спортивной подготовки, завоевав три медали, две из которых высшего достоинства», - сказали в министерстве.
Так, Наталья Орехова заняла первое место в дисциплине нарта-спринт 2 собаки, опередив обладательницу второго места более чем на 5 минут. Также она взяла серебро в ски-джоринге, а Ирина Андреева показала в этой дисциплине лучший результат.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+