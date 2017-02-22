Жителей и гостей полуострова приглашают на открытие выставки «Пушнина и меха Камчатского края»

22.02.2017 11:08:24 (GMT+12)

В новом выставочном зале КВЦ-Инвест (бывший автосалон «Ниссан», мкрн. Северо-Восток, Петропавловск-Камчатский) пройдёт региональная выставка-ярмарка «Пушнина и меха Камчатского края». Открытие мероприятия состоится 24 февраля в 12.00. Посетителям выставки представят охотничьи трофеи, пушнину и меховое сырьё, а также традиционную и современную одежду, сувениры и различные аксессуары из натуральных материалов, изготовленные камчатскими мастерами.



«Жителей и гостей края мы приглашаем не только посмотреть на экспонаты, но и принять участие в различных мероприятиях программы, а их запланировано немало,- отметил руководитель КВЦ-Инвест Владимир Русанов. - В этом году выставка приурочена к официальному открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", поэтому на нашей площадке мы постарались максимально полно представить тему культуры и быта коренных жителей полуострова. Запланированы выступления национальных коллективов, трансляция архивных фильмов о традиционных промыслах и природе края. Для детей будет проведён мастер-класс по изготовлению национальных сувениров. Юные посетители выставки смогут своими руками сделать обереги для участников "Берингии". Поделки будут переданы каюрам на церемонии открытия гонки».



В этом году основной тематикой экспозиции будет морской котик: посетители увидят как выделанные шкуры, так и готовые традиционные и современные изделия. В программу выставки также включены национальные игры на свежем воздухе, конкурсы для детей и взрослых, показ меховых изделий, демонстрация собак охотничьих пород. Кроме того, в рамках мероприятия можно будет продегустировать необычные блюда из оленины и рыбы, попробовать и приобрести чаи из камчатских трав и ягод.



Выставка будет работать до 26 февраля включительно. Выставочный зал расположен по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 27. Режим работы: 24 и 25 февраля с 11.00 до 19.00, 26 февраля с 11.00 до 16.00. Дополнительная информация по телефону: 8 (4152) 425-125.



Напомним, церемония открытия «Берингии-2017» пройдет 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Начало в 13.00. Гостей праздника ждёт насыщенная спортивно-развлекательная программа с участием певицы Ани Лорак. В рамках мероприятия состоятся традиционный парад каюров, заезды гонки-пролога и большой концерт. Билеты на открытие можно приобрести в кассах Камчатского театра драмы и комедии.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.