Спортивная афиша Петропавловска на предстоящие выходные

22.02.2017 11:08:26 (GMT+12)

В период праздничных выходных в Петропавловске запланирован целый ряд спортивных мероприятий. В краевом центре пройдут соревнования по различным видам спорта: шахматам, настольному теннису, ски-альпинизму и горнолыжному спорту.



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Турнир Петропавловска по шахматам «Папа и я - шахматная семья»



Соревнования по шахматам «Папа и я – шахматная семья» состоятся в субботу, 25 февраля, на базе детско-юношеской спортивной школы № 1. Начало в 11:00.



К участию приглашаются семейные команды – 2 человека, один из них школьник. Турнир проводится по швейцарской системе в 7-9 туров. Регламент – 10 минут на всю партию каждому игроку.



Победители и призеры определяются по наибольшей сумме очков, набранных участниками команды. В случае равенства очков у нескольких команд, победитель определяется по дополнительным показателям:



- по количеству выигранных и ничейных матчей;



- по личной встрече;



- по лучшему результату на доске школьника.



Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.





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Чемпионат и первенство города по альпинизму (дисциплина: ски-альпинизм)





В субботу, 25 февраля, на горнолыжной базе «Эдельвейс» пройдут соревнования по ски-альпинизму. Старт будет дан в 12:00.



К участию допускаются девочки и мальчики (10-12 лет), юноши и девушки (13-15 лет), юниоры и юниорки (16-21 лет), мужчины и женщины (с 22 лет и старше), имеющие необходимый набор снаряжения, экипировку, медицинский допуск и страховку.



Соревнования проводятся отдельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин.



Результат участников определяется суммой времени прохождения дистанции и суммой штрафов на этапах дистанции.



Победители и призеры награждаются медалями и дипломами.





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Соревнования по горнолыжному спорту, посвященные Дню защитника Отечества







23 февраля на горнолыжной базе «Эдельвейс» пройдут соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант. Начало состязаний в 10:30. Просмотр трассы с 9:30 до 10:15.



К участию допускаются спортсмены 2007 г.р. – 2009 г.р. и младше, имеющие соответствующую подготовку.



Победители в каждой возрастной группе и в каждом виде программы награждаются ценными подарками, медалями и грамотами.





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Чемпионат Петропавловска по настольному теннису в личном зачете среди ветеранов





Соревнования пройдут 26 февраля в спортивном зале средней школы № 45. Начало в 11:00.



К участию в чемпионате допускаются мужчины от 45 до 59 лет и старше, женщины старше 45 лет.



Игры проводятся в одиночном мужском и женском разрядах по действующим правилам Федерации настольного тенниса.



Победители соревнований награждаются кубками, медалями, грамотами и ценными призами.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.