Спортивная афиша Петропавловска на предстоящие выходные

22.02.2017 11:08:26 (GMT+12)
В период праздничных выходных в Петропавловске запланирован целый ряд спортивных мероприятий. В краевом центре пройдут соревнования по различным видам спорта: шахматам, настольному теннису, ски-альпинизму и горнолыжному спорту.
***
Турнир Петропавловска по шахматам «Папа и я - шахматная семья»
Соревнования по шахматам «Папа и я – шахматная семья» состоятся в субботу, 25 февраля, на базе детско-юношеской спортивной школы № 1. Начало в 11:00.
К участию приглашаются семейные команды – 2 человека, один из них школьник. Турнир проводится по швейцарской системе в 7-9 туров. Регламент – 10 минут на всю партию каждому игроку.
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме очков, набранных участниками команды. В случае равенства очков у нескольких команд, победитель определяется по дополнительным показателям:
- по количеству выигранных и ничейных матчей;
- по личной встрече;
- по лучшему результату на доске школьника.
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.
***
Чемпионат и первенство города по альпинизму (дисциплина: ски-альпинизм)
В субботу, 25 февраля, на горнолыжной базе «Эдельвейс» пройдут соревнования по ски-альпинизму. Старт будет дан в 12:00.
К участию допускаются девочки и мальчики (10-12 лет), юноши и девушки (13-15 лет), юниоры и юниорки (16-21 лет), мужчины и женщины (с 22 лет и старше), имеющие необходимый набор снаряжения, экипировку, медицинский допуск и страховку.
Соревнования проводятся отдельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин.
Результат участников определяется суммой времени прохождения дистанции и суммой штрафов на этапах дистанции.
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами.
***
Соревнования по горнолыжному спорту, посвященные Дню защитника Отечества
23 февраля на горнолыжной базе «Эдельвейс» пройдут соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант. Начало состязаний в 10:30. Просмотр трассы с 9:30 до 10:15.
К участию допускаются спортсмены 2007 г.р. – 2009 г.р. и младше, имеющие соответствующую подготовку.
Победители в каждой возрастной группе и в каждом виде программы награждаются ценными подарками, медалями и грамотами.
***
Чемпионат Петропавловска по настольному теннису в личном зачете среди ветеранов
Соревнования пройдут 26 февраля в спортивном зале средней школы № 45. Начало в 11:00.
К участию в чемпионате допускаются мужчины от 45 до 59 лет и старше, женщины старше 45 лет.
Игры проводятся в одиночном мужском и женском разрядах по действующим правилам Федерации настольного тенниса.
Победители соревнований награждаются кубками, медалями, грамотами и ценными призами.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+