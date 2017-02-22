Спортивная афиша Петропавловска на предстоящие выходные

22.02.2017 11:08:26 (GMT+12)

В период праздничных выходных в Петропавловске запланирован целый ряд спортивных мероприятий. В краевом центре пройдут соревнования по различным видам спорта: шахматам, настольному теннису, ски-альпинизму и горнолыжному спорту.

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Турнир Петропавловска по шахматам «Папа и я - шахматная семья»

Соревнования по шахматам «Папа и я – шахматная семья» состоятся в субботу, 25 февраля, на базе детско-юношеской спортивной школы № 1. Начало в 11:00.

К участию приглашаются семейные команды – 2 человека, один из них школьник. Турнир проводится по швейцарской системе в 7-9 туров. Регламент – 10 минут на всю партию каждому игроку.

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме очков, набранных участниками команды. В случае равенства очков у нескольких команд, победитель определяется по дополнительным показателям:

- по количеству выигранных и ничейных матчей;

- по личной встрече;

- по лучшему результату на доске школьника.

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.


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Чемпионат и первенство города по альпинизму (дисциплина: ски-альпинизм)


В субботу, 25 февраля, на горнолыжной базе «Эдельвейс» пройдут соревнования по ски-альпинизму. Старт будет дан в 12:00.

К участию допускаются девочки и мальчики (10-12 лет), юноши и девушки (13-15 лет), юниоры и юниорки (16-21 лет), мужчины и женщины (с 22 лет и старше), имеющие необходимый набор снаряжения, экипировку, медицинский допуск и страховку.

Соревнования проводятся отдельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин.

Результат участников определяется суммой времени прохождения дистанции и суммой штрафов на этапах дистанции.

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами.


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Соревнования по горнолыжному спорту, посвященные Дню защитника Отечества



23 февраля на горнолыжной базе «Эдельвейс» пройдут соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант. Начало состязаний в 10:30. Просмотр трассы с 9:30 до 10:15.

К участию допускаются спортсмены 2007 г.р. – 2009 г.р. и младше, имеющие соответствующую подготовку.

Победители в каждой возрастной группе и в каждом виде программы награждаются ценными подарками, медалями и грамотами.


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Чемпионат Петропавловска по настольному теннису в личном зачете среди ветеранов


Соревнования пройдут 26 февраля в спортивном зале средней школы № 45. Начало в 11:00.

К участию в чемпионате допускаются мужчины от 45 до 59 лет и старше, женщины старше 45 лет.

Игры проводятся в одиночном мужском и женском разрядах по действующим правилам Федерации настольного тенниса.

Победители соревнований награждаются кубками, медалями, грамотами и ценными призами.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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