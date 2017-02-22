Срочно в номер: временно закрыт участок автодороги Ключи – Усть-Камчатск!

22.02.2017 10:51:54 (GMT+12)

По информации КГАУ «Камчатуправтодор», временно закрыт участок автодороги местного значения, ведущей из поселка Ключи до поселка Усть-Камчатск. Ограничение движения было введено в связи с плохой видимостью на автодороге и низовой метелью.



Общая протяженность данного участка дороги составляет 141 километр. В настоящее время движение там закрыто для всех видов транспорта. Скопления автотранспорта на дороге нет. Информация по открытию автотрассы будет дана дополнительно.



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует автовладельцам воздержаться от поездок по указанному маршруту.



Добавим, в Усть-Камчатском районе временно закрыт участок автодороги РКЗ-66 - аэропорт "Крутоберегово". Ограничение движения там также введено в связи с плохими погодными условиями



В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, звоните по телефонам:



- оперативный дежурный ЦУКС МЧС России по Камчатскому краю 200-112;

- поисково-спасательный отряд Камчатского края 41-03-95.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.