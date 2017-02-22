В Милькове сегодня

22.02.2017 10:47:42 (GMT+12)

В Милькове сегодня хмурое, ветреное утро. Февраль солнцем не балует... Но зато и морозы сдались - ниже минус десяти не бывает.



Фото: Елена ЛАБЗОВА.