Происшествия на дорогах края

22.02.2017 10:13:04 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 41 столкновение без пострадавших.

Задержан один водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Ещё четыре водителяот прохождения медицинского освидетельствования отказались.
Выявлены семь пешеходов, нарушивших
Правила дорожного движения.На стоянку специального хранения помещено пять единиц техники.

УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

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