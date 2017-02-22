Происшествия на дорогах края

22.02.2017 10:13:04 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 41 столкновение без пострадавших.



Задержан один водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Ещё четыре водителяот прохождения медицинского освидетельствования отказались.

Выявлены семь пешеходов, нарушивших

Правила дорожного движения.На стоянку специального хранения помещено пять единиц техники.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

